iPhone 17 dự kiến ​​phá vỡ kỷ lục thị trường smartphone

iPhone 17 được ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Và giờ đây, chiếc flagship này đã phá vỡ một kỷ lục được thiết lập từ 15 năm trước - chiếc iPhone có vòng đời dài nhất kể từ iPhone 4.

iPhone 17.

Trước đó, iPhone 4 được mở bán vào tháng 6/2010 và giữ vị thế là mẫu iPhone hàng đầu của Apple cho đến tháng 10/2011. Do Apple chuyển chu kỳ ra mắt flagship từ mùa hè sang mùa thu trong năm đó, iPhone 4 đã duy trì vị trí của mình trong gần 16 tháng.

Đó là khoảng thời gian đặc biệt gây thất vọng cho những khách hàng có ý định "chờ iPhone 5". Thay vào đó, Apple lại giới thiệu iPhone 4S, mẫu iPhone có thiết kế gần như y hệt iPhone 4. Những thay đổi nằm ở bên trong: Siri ra mắt, camera được cải tiến và hiệu năng cũng được nâng cấp.

Về mặt kỹ thuật, iPhone 4 cũng có nhiều thời điểm phát hành khác nhau. Phiên bản màu trắng – vốn bị trì hoãn nhiều lần cuối cùng cũng xuất hiện sau 10 tháng chậm trễ.

iPhone 4.

Kể từ đó, chưa có mẫu iPhone nào sánh kịp kỷ lục 15 tháng của iPhone 4. Mẫu máy tiệm cận nhất là iPhone 11 Pro, giữ vị trí này trong 13 tháng sau khi iPhone 12 bị trì hoãn do đại dịch.

iPhone 18 dự kiến ​​ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 17 sẽ giữ vị trí đầu bảng trong dòng sản phẩm chủ lực của Apple suốt khoảng 18 tháng, vượt qua kỷ lục của iPhone 4 và thiết lập một cột mốc mới về vòng đời dài nhất của dòng iPhone tiêu chuẩn.

Một điểm khác biệt quan trọng giữa thời kỳ iPhone 4 và hiện nay chính là sự tồn tại của dòng iPhone Pro. Khoảng thời gian kéo dài từ iPhone 4 đến iPhone 4S đã tạo ra một giai đoạn "khan hiếm" nâng cấp đối với những khách hàng đang chờ đợi một sản phẩm mới mẻ.

Lần này, trong chu kỳ từ iPhone 17 đến iPhone 18, các phiên bản Pro vẫn sẽ ra mắt hàng năm, song hành cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Ngoài ra, vào tháng 9 năm nay, một chiếc iPhone màn hình gập sẽ là thay đổi lớn nhất từ ​​trước đến nay về phần cứng của dòng iPhone.