Siêu phẩm mới của Sony xuất hiện sớm hơn dự kiến

Sony dường như đang tiến một bước xa hơn trong việc phát triển chiếc smartphone cao cấp tiếp theo của mình, Xperia 1 IX. Theo thông tin từ trang web S-Max của Nhật Bản, ba số hiệu model mới đã được phát hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA, cho thấy phiên bản kế nhiệm này đang trong quá trình phát triển.

Xperia 1 IX đã chuẩn bị những bước quan trọng để ra mắt vào năm sau.

Các mã sản phẩm được ghi nhận bao gồm XQ-HH44 (dành riêng cho thị trường Nhật Bản, hỗ trợ eSIM), XQ-HH54 (dành cho châu Âu) và XQ-HH74 (dành cho các thị trường khác, bao gồm cả Trung Quốc). Theo quy ước của Sony, chữ “H” ở đầu mã sản phẩm chỉ ra năm sản xuất là 2027, trong khi số “4” ở cuối xác nhận tính năng hỗ trợ eSIM. Các tên nội bộ đi kèm là PM-1545-BV, PM-1540-BV và PM-1541-BV. Đặc biệt, phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản còn được cho là tương thích với các tiêu chuẩn truyền thông vệ tinh 3GPP.

Trang Walkman Blog cũng lưu ý rằng Xperia 1 VIII đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu vào tháng 11/2025, trong khi Xperia 1 VII được ghi nhận vào tháng 10/2024. Mặc dù việc Xperia 1 IX được liệt kê sớm không đồng nghĩa với việc sản phẩm sẽ ra mắt sớm hơn, nhưng điều này cho thấy Sony đang tích cực phát triển thế hệ tiếp theo của dòng sản phẩm này.

Ba phiên bản khác nhau của Xperia 1 IX được ghi nhận.

Sony đã duy trì chu kỳ ra mắt ổn định hàng năm cho dòng Xperia 1, mặc dù số lượng sản xuất thấp hơn so với các đối thủ lớn trên thị trường. Dự kiến, Xperia 1 IX sẽ tiếp tục tập trung vào chất lượng màn hình, khả năng chụp ảnh và các tính năng âm thanh mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một yếu tố cần lưu ý là giá cả. Tình trạng thiếu hụt DRAM hiện nay có thể đẩy giá linh kiện lên cao, dẫn đến khả năng tăng giá khi Xperia 1 IX ra mắt vào năm tới. Hiện tại, chưa có thông số kỹ thuật nào khác bị rò rỉ, nhưng việc xác nhận số hiệu model cho thấy rằng các kế hoạch và công việc pháp lý ban đầu đã được tiến hành. Thông tin chi tiết hơn về Xperia 1 IX dự kiến sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt vào năm 2027.