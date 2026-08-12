Các nhà khoa học tìm ra thủ phạm âm thầm dắt lối cho "binh đoàn" kiến vào nhà

Bạn có để ý rằng loài kiến rất thường xuyên nối đuôi tụ tập ở khu vực nhà bếp của chúng ta, đặc biệt là khu vực bồn rửa chén. Việc tống khứ chúng khỏi nơi này là một trải nghiệm vô cùng phiền phức. Dù bạn nghĩ đã tiêu diệt triệt để, chúng vẫn tiếp tục xuất hiện và bò ngang qua mặt bếp. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần áp dụng một quy tắc dọn dẹp đơn giản mỗi tối, bạn có thể giúp giải quyết tận gốc vấn đề này.

Lũ kiến rất thường xuyên "đóng quân" trong bếp.

Nguyên lý chặn đường kiến trinh sát và các yếu tố "hấp dẫn" kiến tại bồn rửa

Theo đó, bạn chỉ cần dọn sạch và lau khô hoàn toàn khu vực bồn rửa chén trước khi đi ngủ để loại bỏ độ ẩm. Cụ thể, chuyên gia côn trùng học Brandon Runyon với 18 năm kinh nghiệm khẳng định kiến luôn tìm kiếm nước và thức ăn. Bồn rửa chén lại vô tình trở thành nguồn cung cấp dồi dào cả hai yếu tố này cho chúng. Những giọt nước đọng trong chảo, hơi nước ngưng tụ trên đường ống hay vòi nước rò rỉ đều có thể thu hút kiến. Dù lượng nước rất ít với con người, đó vẫn là tài nguyên rất lớn đối với loài côn trùng này.

Khi phát hiện ra nguồn nước hoặc thức ăn, con kiến trinh sát sẽ tiết ra đường dấu vết bằng pheromone. Các con kiến khác trong đàn sẽ men theo dấu vết này và tạo nên sự xâm nhập quy mô lớn hơn. Do đó, việc lau khô bồn rửa chén sẽ khiến kiến trinh sát không có gì để thông báo về tổ. Hành động đơn giản này giúp giảm thiểu nguồn cung cấp độ ẩm, giữ cho kiến luôn tránh xa nhà bạn.

Bên cạnh nước thừa, cặn thức ăn đọng lại tại bồn rửa chén cũng là mối nguy hiểm không kém. Kiến có thể bò xuống tận bộ phận xử lý rác để đánh chén dầu mỡ và các mẩu thức ăn thừa. Chuyên gia khuyến cáo nên chủ động thay đổi môi trường sống bằng cách giữ vệ sinh thay vì lạm dụng thuốc trừ sâu. Để cẩn thận hơn, bạn nên bịt kín xung quanh các đường ống dẫn đến bồn rửa để ngăn kiến chui vào.

Hãy lập thói quen lau khô khu vực bồn rửa trong bếp trước khi đi ngủ.

Biến việc lau khô bồn rửa chén thành thói quen hàng ngày là giải pháp phòng ngừa hiệu quả và tiết kiệm. Chỉ mất vài phút thực hiện mỗi tối, bạn đã có thể bảo vệ không gian sống khỏi loài côn trùng phiền phức. Phương pháp này vừa giúp không gian bếp luôn sạch sẽ, vừa ngăn chặn nguy cơ tốn chi phí thuê thợ diệt côn trùng. Sự thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ cho gia đình bạn.