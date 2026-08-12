Mới ly hôn đã gặp đại gia "dỏm", nữ vlogger cay đắng mất hơn 16 tỷ đồng

Trang Ettoday đưa tin, Xiangliang là một người mẫu, livestreamer và influencer nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 240.000 theo dõi trên Facebook. Câu chuyện mà cô tiết lộ mới đây khiến dân mạng xôn xao.

Từng mất 2 triệu Đài tệ vì người chồng “giả điên”

Xiangliang cho biết năm 20 tuổi, cô có tâm lý muốn “cứu rỗi” một người đàn ông đang thất nghiệp và có vấn đề về cảm xúc. Người yêu cô thậm chí từng dùng mảnh kính cứa vào cổ để gây áp lực, đồng thời thuyết phục cô kết hôn với lý do muốn lập gia đình trước năm 30 tuổi.

Tin rằng hôn nhân có thể giúp người yêu ổn định hơn, Xiangliang quyết định kết hôn. Cuộc sống hôn nhân của cô bắt đầu lộ ra nhiều bất ổn. Lúc đó, cô mới bắt đầu hoạt động livestream và được hàng trăm nghìn Đài tệ mỗi tháng và tích lũy khoảng 2 triệu Đài tệ (hơn 1,6 tỷ đồng).

Cuộc hôn nhân ban đầu của cô nhanh chóng đổ vỡ.

Tuy nhiên, thay vì cùng xây dựng cuộc sống, người chồng bị cô cáo buộc không chịu đi làm, thậm chí sử dụng thẻ của vợ để nạp tiền chơi game. Các khoản như tiền học còn thiếu và tiền phạt vì lái xe khi đã uống rượu cũng do cô chi trả.

Đỉnh điểm xảy ra khi người chồng một lần nữa nổi giận và quỳ gối tại nơi làm việc của cô. Quá sợ hãi, Xiangliang chạy vào nhà vệ sinh gọi cảnh sát. Điều khiến cô sốc nhất là ngay trước khi cảnh sát phá cửa, người chồng bất ngờ trở lại trạng thái bình thường. Nhờ những đoạn video cô bí mật ghi lại trước đó, cô mới nhận ra rằng những màn mất kiểm soát trước đây có thể chỉ là diễn xuất.

Sau khi ly hôn, gia đình chồng cũ thậm chí còn yêu cầu cô chu cấp và nói những lời khiến cô tổn thương. Nhìn lại mối quan hệ này, cô thừa nhận bản thân lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình.

“Khi đó tôi nghĩ rằng tình yêu không đòi hỏi bất cứ thứ gì mới là tình yêu cao thượng”, cô chia sẻ.

Bạn trai tự nhận là đại gia và cú “bẫy” hơn 20 triệu Đài tệ

Sau cuộc hôn nhân bất hạnh, Xiangling lúc đó 23 tuổi, tưởng chừng đã tìm thấy một tia hy vọng. Cô gặp một doanh nhân giàu có 27 tuổi trên ứng dụng hẹn hò, người này tự nhận mình đang kinh doanh và có khối tài sản lớn. Anh ta thường lái xe sang đến đón cô, tặng những khoản tiền lên tới hàng trăm nghìn Đài tệ và tuyên bố từng kiếm được 80 triệu Đài tệ (khoảng 65 tỷ đồng) trong một năm.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, người đàn ông bắt đầu giới thiệu những cơ hội đầu tư với mức lợi nhuận hấp dẫn như 10 ngày kiếm 1% hay đầu tư vàng 3 tháng có thể tăng gấp đôi.

Cô bị một đại gia "dỏm" lừa đảo số tiền lớn.

Xiangliang dần tháo bỏ sự cảnh giác và lần lượt đưa khoảng 20 triệu Đài tệ (hơn 16 tỷ đồng) vào các khoản đầu tư bất động sản và vàng.

Nhưng sau đó, cô phát hiện mọi chuyện có thể đã được tính toán từ trước. Người đàn ông tự ý sử dụng tiền của cô để “xoay vòng vốn”. Khi Xiangliang trở nên nổi tiếng hơn, cô nhận được tin nhắn từ những pngười hụ nữ khác và dần nhận ra người bạn trai có dấu hiệu liên quan đến đường dây lừa đảo tình cảm chuyên nghiệp.

Thậm chí, chiếc xe sang từng được dùng để đưa đón cô cũng bị nghi ngờ được mua bằng chính tiền của cô.

Xiangliang cho biết do hai người từng có quan hệ tình cảm nên ranh giới giữa tài sản cá nhân và tiền bạc trong mối quan hệ rất khó xác định. Cuối cùng, cô không khởi kiện.

Sau những biến cố liên tiếp trong tình cảm và tài chính, câu chuyện của Xiangling trở thành lời cảnh báo về ranh giới mong manh giữa tình yêu, lòng tin và sự cả tin. Điều quan trọng với cô lúc này có lẽ không phải tìm lại những gì đã mất, mà là học cách bảo vệ chính mình trước khi trao niềm tin cho người khác.