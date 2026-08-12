Hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán, an sinh xã hội trên VNeID

Ngày 11/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, Nghị quyết số 66.22 của Chính phủ về phát triển công dân số, ứng dụng định danh quốc gia VNeID được định hướng mở rộng các tiện ích số, trong đó có liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động để hỗ trợ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch thanh toán hợp pháp khác.

Theo đó, công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID tại Phụ lục I và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết 66.22 thì được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Cụ thể, 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID gồm: Giấy khai sinh; Thông tin tài khoản thanh toán; Thông tin tài khoản an sinh xã hội; Thông tin thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử.

Việc tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội được thực hiện đối với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán, tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID:

Hướng dẫn xem thông tin các tài khoản thanh toán được tích hợp, liên kết tài khoản thanh toán đã tích hợp làm tài khoản hưởng an sinh xã hội, thay đổi tài khoản hưởng an sinh xã hội:

Hướng dẫn xem thông tin tài khoản an sinh xã hội trên VNeID: