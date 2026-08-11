Hé lộ 2 màu đầu tiên của iPhone Ultra màn hình gập

Apple dự kiến ​​công bố chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng tới. Một tin đồn mới xuất hiện hôm nay cho thấy iPhone Ultra sẽ có hai màu: bạc và xanh đậm.

Mới đây, nguồn tin Sonny Dickson đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh hai miếng bảo vệ camera iPhone với màu bạc và xanh đậm.

2 màu dự kiến của iPhone Ultra sẽ là bạc và xanh đậm.

Đây là các phụ kiện được thiết kế để ốp lên phần cụm camera của iPhone Ultra. Cần lưu ý rằng đây là phụ kiện của bên thứ ba, do các công ty sản xuất dựa trên thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng.

Trước đó vào tháng 2, có tin đồn cho rằng iPhone Ultra sẽ có các màu "xám đậm hoặc đen cùng một phiên bản màu trắng hoặc bạc sáng". Với tin đồn mới nhất này, khả năng cao là Apple đã quyết định chọn màu xanh đậm thay vì màu xám đậm cho chiếc iPhone màn hình gập.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, mẫu iPhone 18 Pro dự kiến ​​ra mắt vào tháng tới cũng được đồn đoán sẽ có nhiều màu sắc mới. Các tin đồn cho biết, Apple đang phát triển các tùy chọn màu đỏ anh đào đậm (dark cherry) và xanh nhạt cho thiết bị này, bên cạnh màu bạc truyền thống. Cũng có tin đồn rằng iPhone 18 Pro sẽ có màu đen nhưng một báo cáo gần đây lại cho thấy "Nhà Táo" có thể đã loại bỏ tùy chọn này.

Hiện tại, chúng ta chỉ còn cách thời điểm ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Fold (hay còn gọi là iPhone Ultra) đúng một tháng nữa. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về các "siêu phẩm" trên trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.