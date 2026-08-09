Chiếc iPhone làm thay đổi ngành di động nay thành “cục gạch”

Nếu vẫn chưa bán chiếc iPhone đời đầu của mình, có lẽ đã đến lúc người dùng nên đánh bóng nó và tìm một chỗ trên giá sách hoặc sử dụng nó làm vật chặn giấy. Vài ngày trước, T-Mobile đã chính thức ngừng hoạt động mạng 2G, mạng mà chiếc iPhone ra mắt năm 2007 sử dụng.

iPhone thế hệ đầu tiên hoạt động trên mạng 2G của T-Mobile.

Theo thông báo từ đầu tháng 7, T-Mobile đã cam kết sẽ thực hiện hành động này. Khác với AT&T và Verizon, hai nhà mạng đã ngừng hoạt động mạng 2G lần lượt vào năm 2017 và 2020, T-Mobile đã duy trì dịch vụ GSM 2G thêm vài năm để khách hàng có thời gian thay thế các thiết bị cũ. Giám đốc mạng lưới của T-Mobile, Ankur Kapoor, cho biết mục tiêu của họ là tránh gián đoạn dịch vụ cho một số ít khách hàng vẫn sử dụng mạng 2G, đồng thời hỗ trợ khách du lịch quốc tế vẫn sử dụng điện thoại cũ.

Hiện tại, mạng 2G chỉ phục vụ một số lượng rất nhỏ người dùng, chủ yếu là các thiết bị IoT cũ. Mặc dù lý do chính dẫn đến việc ngừng hoạt động mạng 2G là do công nghệ này đã lỗi thời và kém hiệu quả, nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh. Chuẩn GSM 2G ra đời vào đầu những năm 1990, và mặc dù an toàn vào thời điểm đó, nhưng hiện nay các phương pháp mã hóa và xác thực của nó đã trở nên yếu kém, khiến mạng 2G dễ bị tấn công.

Các nhà mạng tại Việt Nam cũng đang trong quá trình tắt sóng 2G.

Mỹ đã tiến bộ nhanh chóng trong việc chuyển đổi sang các công nghệ mới như LTE và VoLTE, trong khi châu Âu chậm hơn do nhiều thiết bị vẫn phụ thuộc vào mạng 2G. Tuy nhiên, người dùng không bắt buộc phải sử dụng 5G. Tất cả các nhà mạng lớn của Mỹ vẫn duy trì mạng 4G LTE, cho phép người dùng tắt 5G trong cài đặt mạng. Đối với các tác vụ hàng ngày như gọi điện, nhắn tin hay duyệt web, LTE vẫn đủ nhanh cho hầu hết mọi người.

Điều mà người dùng không thể làm nữa là dựa vào mạng 2G, và ở hầu hết các nơi, mạng 3G cũng đang dần biến mất. Các nhà mạng cần phổ tần vô tuyến cho các công nghệ mới hơn, và việc duy trì cơ sở hạ tầng cũ cho một số lượng nhỏ người dùng không còn mang lại lợi ích kinh tế.