CEO Apple hé lộ về mức giá của iPhone 18 Pro

Với việc một số nhà sản xuất đã tăng giá do tình trạng thiếu bộ nhớ, các điện thoại thông minh sắp ra mắt dự kiến ​​sẽ tăng giá. Trước đó, Apple được kỳ vọng sẽ vượt qua "cơn bão" và giữ giá iPhone 18 và iPhone 18 Pro ổn định.

Tuy nhiên, giờ đây, CEO của Apple - Tim Cook đã dập tắt những hy vọng đó.

Việc tăng giá là 'không thể tránh khỏi'

Theo Wall Street Journal, ông Cook cho hay, công ty không thể trì hoãn việc tăng giá lâu hơn nữa.

Các màu dự đoán của iPhone 18 Pro.

Mặc dù ông không trực tiếp đề cập đến iPhone 18 nhưng rất có thể chúng sẽ bị ảnh hưởng. Các sản phẩm khác, chẳng hạn như iPad, cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng trong thời gian tới.

theo công ty nghiên cứu TechInsights, để duy trì biên lợi nhuận hiện tại, Apple sẽ phải tăng giá iPhone 18 Pro khoảng 270 USD (khoảng 7,1 triệu đồng).

Nhu cầu chưa từng có từ các công ty AI đã tạo ra tình trạng thiếu hụt chip nhớ và lưu trữ, khiến ngay cả một công ty như Apple, vốn nổi tiếng về năng lực chuỗi cung ứng cũng rơi vào tình trạng bấp bênh.

iPhone 18 sẽ có giá bao nhiêu?

Apple luôn sử dụng các cấp độ bộ nhớ làm yếu tố khác biệt, tăng giá từ 100 đến 200 USD cho mỗi lần nâng cấp trong khi chi phí thực tế chỉ bằng một phần nhỏ của số tiền đó. Với việc công ty công bố các tính năng AI mới, dòng iPhone mới của hãng sẽ cần nhiều RAM hơn - đây là lý do chính đáng để Apple biện minh cho việc tăng giá.

iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 28,9 triệu đồng) cho phiên bản có bộ nhớ trong 256GB và RAM 12GB. Theo Mike Howard, giám đốc thị trường bộ nhớ của TechInsights, đến mùa thu, các thành phần này có thể có giá gấp 4 lần.

Chi phí dự kiến của iPhone 17 Pro.

Apple đã trả 39 USD cho RAM 12GB trong iPhone 17 Pro nhưng có thể phải trả tới 145 USD cho phiên bản iPhone 18 Pro. Giá bộ nhớ dự kiến ​​sẽ tăng từ 13 USD lên 51 USD cho phiên bản tiêu chuẩn.

Tổng chi phí linh kiện và sản xuất iPhone 17 Pro của Apple rơi vào khoảng 530 USD. Con số này có thể tăng 25% lên 726 USD cho iPhone 18 Pro. TechInsights tin rằng, lợi nhuận của Apple trên iPhone 17 Pro là 47%. Điều này có thể đồng nghĩa với giá khởi điểm 1.371 USD cho iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, vì Apple thường định giá chuẩn nên iPhone 18 Pro sẽ có giá từ 1.299 USD, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận gộp 44%. Đó là chưa tính đến hệ thống camera được cải tiến, dự kiến ​​có giá cao hơn 50% so với iPhone 17 Pro. Khi tính cả chi phí đó, iPhone 18 Pro sẽ có giá từ 1.399 USD (khoảng 36,8 triệu đồng).

Một tin gây sốc

Một tin đồn gần đây cho rằng iPhone 18 sẽ giữ nguyên giá khởi điểm 799 USD của iPhone 17 mặc dù RAM được tăng từ 8GB lên 12GB.

Trước đó, một báo cáo đã ám chỉ rằng Apple sẽ giữ nguyên hoặc chỉ tăng nhẹ giá của iPhone 18 Pro để giành lợi thế so với các nhà sản xuất điện thoại Android đang tăng giá.

iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ trang bị chip A20 Pro dựa trên công nghệ 2nm tiên tiến hơn, hệ thống camera tốt hơn và khu vực Dynamic Island nhỏ hơn. Tuy nhiên, đó không phải là những nâng cấp đột phá để chứng minh cho việc tăng 200 hoặc 300 USD cho iPhone 18 Pro.

Mặt khác, iPhone 18 sẽ hấp dẫn hơn khi có các tính năng Siri mới, đi kèm RAM 12GB. Vì vậy, trong khi người dùng iPhone 17 Pro có thể bỏ qua iPhone 18 Pro, iPhone 18 sẽ là lựa chọn xứng đáng hơn với người dùng.