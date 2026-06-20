Một tin đồn về iPhone 17 đang khiến cộng đồng công nghệ xôn xao

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO sắp mãn nhiệm của Apple, Tim Cook, đã cảnh báo rằng giá cả có thể tăng đối với tất cả các sản phẩm của công ty do chi phí bộ nhớ gia tăng. Mặc dù nhiều người dự đoán rằng iPhone 18 sẽ trở nên đắt hơn, nhưng khả năng cao hơn là các sản phẩm hiện tại như iPhone 17 cũng sớm bị ảnh hưởng.

Đã có những thời điểm iPhone 17 được bán với giá dưới 21 triệu đồng trên sàn thương mại điện tử.

Chuyên gia trong ngành Mark Gurman, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Apple, cho rằng việc tăng giá sản phẩm là điều khó tránh khỏi. Ông cho biết nếu không có kế hoạch tăng giá, Tim Cook sẽ không đề cập đến vấn đề này. Việc tăng giá chính thức có thể sẽ được CEO kế nhiệm John Ternus công bố tại lễ ra mắt iPhone 18 vào tháng 9 tới.

Nếu điều này trở thành hiện thực, toàn bộ dòng iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, các mẫu MacBook và nhiều sản phẩm khác của Apple hiện tại cũng có thể sẽ tăng giá. Đây là điều không quá bất ngờ trong bối cảnh ngành công nghệ đang phải đối mặt với tình trạng chi phí bộ nhớ tăng vọt, đặc biệt là khi nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI gia tăng. Ban đầu, Apple được cho là đã chấp nhận gánh chịu chi phí này để giữ thị phần, nhưng hiện tại, chi phí bộ nhớ có vẻ cao hơn dự kiến và quá sức chịu đựng của công ty.

iPhone 18 Pro ra mắt sẽ khiến việc mua iPhone 17 Pro khó khăn hơn.

Nếu tình hình này tiếp tục, iPhone 18 có thể không đạt được thành công như iPhone 17. Đối với những ai đang cân nhắc mua iPhone mới, đây có thể là thời điểm lý tưởng để thực hiện quyết định. Nếu không muốn chờ đợi iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max vào cuối năm nay, iPhone 17 Pro vẫn là một lựa chọn hợp lý. Quan trọng hơn, dòng iPhone 17 Pro nhiều khả năng sẽ bị khai tử sau khi dòng iPhone 18 Pro ra mắt.

Theo lịch trình ra mắt của Apple, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến sẽ chỉ ra mắt vào đầu năm sau, bên cạnh các mẫu iPhone 18e và iPhone Air 2. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng về bộ nhớ có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn vào thời điểm đó. Có khả năng giá cả sẽ vẫn cao ngay cả khi nhu cầu về bộ nhớ giảm. Nếu Apple quyết định tăng giá, rất có thể Samsung và Google cũng sẽ làm theo.