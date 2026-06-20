Tại sao iPhone đang sáng bỗng tối đi chỉ sau vài phút sử dụng?

Trải nghiệm hiển thị trên các mẫu iPhone mới, đặc biệt là iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro, thường tốt hơn với độ sáng màn hình cao hơn. Cụ thể, các mẫu này có khả năng đạt độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits khi sử dụng ngoài trời, 1.600 nits cho HDR và 1.000 nits cho độ sáng thông thường.

iPhone có màn hình khá sáng.

Ngay cả iPhone 17e cũng hỗ trợ độ sáng 1.200 nits cho HDR và 800 nits cho độ sáng thông thường. Mặc dù vậy, người dùng có thể gặp tình trạng giảm độ sáng đột ngột trong một số điều kiện nhất định, điều này là bình thường và có thể do hai yếu tố chính.

Yếu tố đầu tiên là tính năng Auto-Brightness, vốn cho phép iPhone tự động điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên điều kiện ánh sáng xung quanh. Yếu tố thứ hai là việc màn hình có thể tự động giảm độ sáng khi thiết bị quá nóng, thường xảy ra khi sử dụng dưới ánh nắng mặt trời.

Tin vui là, khi độ sáng giảm, người dùng hoàn toàn có thể thực hiện các bước để điều chỉnh lại mức độ sáng mong muốn. Tuy nhiên, việc tắt tính năng Auto-Brightness hoặc điều chỉnh thanh trượt độ sáng trong Trung tâm điều khiển có thể không mang lại hiệu quả ngay lập tức. Đặc biệt, nếu iPhone quá nóng, người dùng cần để thiết bị nguội bớt trước khi có thể khôi phục độ sáng.

Tuy nhiên, có những lúc chúng tự động hạ độ sáng vì một số lý do.

Khi tính năng Auto-Brightness được bật, điện thoại sẽ tự động điều chỉnh độ sáng theo ánh sáng môi trường. Nếu người dùng ở trong nhà và màn hình bị mờ, có thể do cảm biến ánh sáng phản ứng với điều kiện ánh sáng xung quanh. Ngược lại, khi ở ngoài trời, độ sáng sẽ tự động tăng lên. Tuy nhiên, nếu điện thoại tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, nó có thể bị quá nóng và dẫn đến giảm độ sáng để bảo vệ thiết bị.

Ngoài ra, các tính năng như Low Power Mode và Adaptive Power cũng có thể làm giảm độ sáng màn hình. Việc sạc điện thoại trong khi sử dụng hoặc sạc không dây cũng có thể làm tăng nhiệt độ của máy, ảnh hưởng đến độ sáng.

Nếu tính năng Auto-Brightness bị tắt, độ sáng màn hình sẽ không tự động điều chỉnh theo môi trường. Tuy nhiên, các yếu tố như nhiệt độ môi trường và các chế độ tiết kiệm năng lượng vẫn có thể làm giảm độ sáng.

Để khắc phục tình trạng này, người dùng có thể bắt đầu từ Control Center để tăng độ sáng thủ công. Ngoài ra, tắt Low Power Mode và các cài đặt Accessibility có thể giúp cải thiện tình hình. Để điện thoại nguội bớt sau khi sử dụng lâu hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao cũng là một biện pháp cần thiết. Cuối cùng, vệ sinh khu vực cảm biến ánh sáng và đảm bảo sử dụng màn hình chính hãng khi thay thế cũng là những cách giúp duy trì hiệu suất hiển thị tốt nhất cho iPhone.