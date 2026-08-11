Giá thu cũ iPhone tăng, Apple muốn người dùng lên đời

Theo ghi nhận, đợt điều chỉnh mới được Apple thực hiện chỉ hơn hai tháng sau lần thay đổi trước. Không chỉ mở rộng danh sách thiết bị đủ điều kiện, hãng còn nâng giá trị thu đổi đối với nhiều mẫu iPhone, iPad, Apple Watch và Mac.

iPhone 16 Pro được nâng giá cao nhất trong đợt điều chỉnh này

iPhone 16 Pro là mẫu được tăng giá trị nhiều nhất, từ mức tối đa 560 USD lên 630 USD, tăng 70 USD. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max được định giá tối đa 720 USD, tăng 25 USD so với trước. iPhone 16 Plus và iPhone 16 lần lượt có giá trị thu đổi tối đa 485 và 480 USD.

Một số mẫu cũ hơn cũng được hưởng mức điều chỉnh tích cực. iPhone 15 Pro Max hiện có thể được định giá tối đa 530 USD, tăng 40 USD. iPhone 14 Pro Max tăng từ 375 lên 405 USD, trong khi iPhone 13 Pro Max và 13 Pro lần lượt đạt tối đa 340 và 285 USD. Ngay cả iPhone 8 mà công ty ra mắt gần một thập kỷ trước, cũng được tăng mức thu đổi từ 35 lên 40 USD.

Thiết bị Apple lên giá, smartphone Android “mất giá”

Không chỉ iPhone, Apple còn tăng giá trị thu đổi cho nhiều sản phẩm khác. Mac Studio hiện có thể được định giá tối đa 1.305 USD, tăng 260 USD, trong khi MacBook Pro tăng từ 690 lên 855 USD. iPad Pro đạt tối đa 720 USD và Apple Watch Series 10 được nâng lên 165 USD.

Apple đồng thời mở rộng chương trình Trade In cho một số smartphone Android, gồm Google Pixel 9, OnePlus 13, OnePlus 13R và Galaxy S21 Ultra. Tuy nhiên, giá trị thu đổi của phần lớn mẫu Android đã được chấp nhận trước đó lại giảm khoảng 5 USD.

Giá trị cuối cùng không cố định mà phụ thuộc vào model, cấu hình và tình trạng thực tế của thiết bị. Apple cho biết thiết bị sẽ được kiểm tra sau khi nhận, và mức tín dụng có thể được điều chỉnh nếu tình trạng máy khác với mô tả ban đầu.

Tại Việt Nam, Apple cũng đang triển khai chương trình Trade In, cho phép người dùng đổi thiết bị đủ điều kiện lấy điểm tín dụng để mua sản phẩm mới. Tuy nhiên, mức giá cụ thể phụ thuộc vào thị trường và tình trạng thiết bị, do đó không thể áp dụng trực tiếp các mức giá bằng USD nói trên.