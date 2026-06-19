iFan sẽ không có iPhone 19 vào năm sau

Để kỷ niệm 20 năm iPhone, Apple dự định thay đổi thiết kế mạnh mẽ cho năm 2027.

Năm 2017, để kỷ niệm 10 năm iPhone, Apple đã bỏ qua dòng iPhone 9 và chuyển thẳng từ iPhone 8 sang iPhone X (sử dụng chữ số La Mã "X" cho số 10). Theo Bloomberg, Apple sẽ lặp lại điều này vào năm tới khi bỏ qua iPhone 19 và chuyển thẳng sang iPhone 20 cho dòng sản phẩm năm 2027.

Sẽ không có dòng iPhone 19

Mặc dù chưa rõ liệu Apple có kế hoạch đặt tên cho mẫu iPhone năm sau là iPhone XX hay iPhone 20 nhưng Apple đã có kế hoạch thực hiện một số thay đổi lớn. Theo đó, iPhone 2027 sẽ có màn hình sử dụng kính cong 4 cạnh.

Ảnh minh họa.

iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max với tên mã lần lượt là V73 và V74 sẽ được trang bị bộ xử lý ứng dụng (AP) A21 2nm (tên nội bộ Naxos). Vào tháng 9 này, Apple dự kiến ​​giới thiệu ba mẫu iPhone mới, bao gồm: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, có thể được đặt tên là iPhone Fold, iPhone Ultra.

Tất cả các mẫu iPhone năm 2027 đều nên có RAM 12GB

Vào mùa xuân năm 2027, chúng ta sẽ thấy mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn được phát hành với màn hình 6,3 inch. Đồng thời, Apple sẽ ra mắt iPhone 18e giá phải chăng hơn với màn hình 6,1 inch và iPhone Air 2 mỏng nhẹ.

Tất cả các thiết bị thuộc dòng iPhone 18 có thể được trang bị RAM 12GB để hỗ trợ mọi tính năng mới của AI Siri. Mặc dù Siri AI sẽ ra mắt cùng với iOS 27 ​​vào tháng 9 tới nhưng người dùng đã có thể thử nghiệm ngay với các bản beta.

Vì là tính năng beta trên bản phát hành beta, Siri AI đôi khi chậm hơn trợ lý AI Gemini và thỉnh thoảng Siri không phản hồi câu hỏi nào cả. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá Siri AI và Apple chắc chắn sẽ thực hiện những cải tiến cần thiết.

iPhone 20 thử nghiệm thiết kế nguyên khối bằng kính

Bloomberg cũng đưa tin, chip A22 sẽ được Apple sử dụng để cung cấp sức mạnh cho các mẫu iPhone năm 2028 sẽ chủ yếu được sản xuất bởi TSMC trên quy trình 1.4nm. Apple cũng đang xem xét "bắt tay" cùng Intel để sản xuất một số SoC cho dòng iPhone 21.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Quay trở lại với iPhone 20 Pro và Pro Max năm sau, chúng ​​sẽ có thiết kế nguyên khối bằng kính. Apple đang hướng đến việc di chuyển Face ID và camera selfie xuống dưới lớp kính màn hình, loại bỏ tất cả các phần khoét, xóa bỏ Dynamic Island và tạo ra một khối kính liền mạch. Các nút bấm vật lý sẽ được thay thế bằng các "vùng" cảm ứng điện dung bán dẫn - được thiết kế để hoạt động ngay cả khi hết pin.

Thiết kế này sẽ mang lại cho điện thoại vẻ đẹp của khối kính liền mạch duy nhất, tương tự như ý tưởng ban đầu của cựu giám đốc thiết kế của Apple - Jony Ive từng ấp ủ cho iPhone.