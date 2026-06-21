iPhone vẫn ổn bất chấp thị trường bất ổn

Kinh tế đang khó khăn và theo nghiên cứu mới nhất của Counterpoint, thị trường điện thoại thông minh cũng gặp khó khăn. Ngoại trừ iPhone.

Apple ghi nhận mức tăng trưởng 10% bất chấp thị trường thu hẹp

Tuần thứ 20 năm 2026 chứng kiến ​​thị trường điện thoại thông minh nói chung thu hẹp 8% trong khi Apple lại làm rất tốt - doanh số iPhone tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái trong khoảng thời gian từ ngày 11 - 17/5/2026.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Đây cũng tuần thứ 9 liên tiếp doanh số điện thoại thông minh sụt giảm.

Đáng chú ý, Huawei đang phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh số 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Huawei là trường hợp ngoại lệ thứ hai trong nghiên cứu của Counterpoint.

Công ty này đang giành vị trí dẫn đầu tại Trung Quốc với 20% thị phần. Và do Huawei chủ yếu tập trung vào thị trường nội địa vì lệnh cấm của Mỹ nên công ty này linh hoạt hơn nhiều trong việc đảm bảo nguồn cung RAM và các linh kiện phần cứng nội địa khác một cách nhanh chóng và số lượng lớn.

Huawei đang phát triển mạnh mẽ.

Samsung vẫn đang trụ vững nhưng các công ty khác đang rơi vào tình trạng suy giảm nghiêm trọng. Samsung gần như đã hòa vốn so với năm ngoái với doanh số chỉ giảm 1% trong cùng kỳ. Ba công ty đứng thứ ba, thứ tư và thứ năm trong danh sách này đang chịu tổn thất nặng nề.

Doanh số của Oppo giảm 10%, tiếp theo là Xiaomi với mức giảm mạnh 17% và Vivo chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nữa với mức giảm 19%.

Chuyện gì đang xảy ra? Có phải là do trí tuệ nhân tạo (AI)?

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ trên toàn thị trường sẽ tiếp tục kéo dài đến hết năm 2026, buộc các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) phải tăng giá bán cho khách hàng cuối cùng. Báo cáo mới này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi CEO của Apple - Tim Cook, xác nhận rằng giá sản phẩm của công ty sẽ tăng do tình trạng thiếu hụt RAM đang diễn ra.

Gemini của Google.

Nguyên nhân chính cho nhu cầu khổng lồ này là trí tuệ nhân tạo (AI). Các công ty đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, khiến giá phần cứng tăng vọt. Google mới đây đã công bố kế hoạch đầu tư 80 tỷ USD để mở rộng cơ sở hạ tầng AI của mình nên cũng rất cần phần cứng.