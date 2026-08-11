Những chiếc smartphone Samsung tốt nhất thị trường

Dải sản phẩm Samsung năm 2026 trải rộng từ Galaxy S26 Ultra cao cấp, các mẫu smartphone màn hình gập đến dòng Galaxy A dành cho người dùng phổ thông. Việc lựa chọn vì thế không chỉ phụ thuộc vào ngân sách mà còn vào kích thước máy, camera, thời lượng pin và nhu cầu sử dụng thực tế.

1. Samsung Galaxy S26 Ultra – Smartphone Samsung tốt nhất

Giá bán từ: 30,49 triệu đồng

Galaxy S26 Ultra tiếp tục đứng đầu danh sách nhờ kết hợp hiệu năng cao, camera đa dụng và các tính năng phần mềm mới. Điểm đáng chú ý nhất của máy là Privacy Display, công nghệ giúp hạn chế khả năng người bên cạnh nhìn thấy nội dung trên màn hình. Đổi lại, màn hình có độ sáng tối đa 1.806 nit và góc nhìn hẹp hơn so với các màn hình truyền thống.

Galaxy S26 Ultra.

Máy sử dụng màn hình 6,9 inch, đồng thời được trang bị camera chính 200 MP và camera tele 50 MP, đều có khẩu độ rộng hơn nhằm cải thiện khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng. Tính năng Horizon Lock hỗ trợ giữ khung hình video ổn định và cân bằng ngay cả khi điện thoại xoay.

Trong thử nghiệm, Galaxy S26 Ultra đạt thời lượng pin 16 giờ 10 phút, cao hơn Galaxy Z Flip 7 ở mức 12 giờ 24 phút và Galaxy Z Fold 7 ở mức 10 giờ 55 phút. Máy cũng hỗ trợ sạc có dây 60 W.

2. Samsung Galaxy S26 – Smartphone Samsung nhỏ gọn đáng cân nhắc

Giá bán từ: 21,49 triệu đồng

Với màn hình 6,3 inch AMOLED, Galaxy S26 là lựa chọn phù hợp với người muốn sở hữu một thiết bị dễ cầm nắm nhưng không muốn từ bỏ cấu hình flagship. Màn hình đạt độ sáng tối đa 1.950 nit, giúp cải thiện khả năng quan sát khi sử dụng ngoài trời.

Galaxy S26 sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, mang lại hiệu năng cao mà không phải đánh đổi bằng thân máy lớn hoặc mức giá của phiên bản Ultra.

Galaxy S26.

Samsung cũng bổ sung nhiều tính năng AI phục vụ chỉnh sửa ảnh và quản lý thiết bị. Trong đó, Horizon Lock có thể giữ video cân bằng khi điện thoại bị xoay, hữu ích với người thường xuyên quay video nhưng không cần quay 8K.

3. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Điện thoại màn hình gập cao cấp nhất

Giá bán từ: 48,49 triệu đồng

Galaxy Z Fold 8 Ultra hướng đến nhóm người dùng cần màn hình lớn để chơi game, xem nội dung hoặc đa nhiệm. Màn hình bên trong có độ sáng cao, hình ảnh rõ nét và nếp gấp gần như không còn gây chú ý khi quan sát bằng mắt thường.

Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Hiệu năng cũng là một điểm mạnh của sản phẩm. Máy xử lý mượt các game có đồ họa nặng và nhiều ứng dụng cùng lúc. Thời lượng pin đạt khoảng 14 giờ 30 phút trong thử nghiệm.

Tuy nhiên, camera là điểm khiến sản phẩm chưa thực sự toàn diện. Camera chính cho chất lượng tốt nhưng camera tele bị đánh giá thấp. Với người ưu tiên chụp ảnh, Galaxy S26 Ultra có thể là một lựa chọn phù hợp hơn.

4. Samsung Galaxy Z Fold 8 – Điện thoại màn hình gập bỏ túi tốt nhất

Giá bán từ: 42,99 triệu đồng

Galaxy Z Fold 8 tạo khác biệt bằng thiết kế rộng hơn, khi gập lại có kích thước tương tự một cuốn hộ chiếu.

Màn hình bên trong rất sáng, hiển thị rõ ràng và có nếp gấp ít gây chú ý. Màn hình ngoài cũng dễ thao tác bằng một tay nhờ tỷ lệ rộng hơn. Thân máy đặc biệt mỏng khi mở, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 giúp điện thoại xử lý tốt các tác vụ đa nhiệm và game nặng.

Galaxy Z Fold 8.

Hạn chế của Galaxy Z Fold 8 nằm ở camera do không có ống kính tele chuyên dụng. Các ứng dụng cũng chưa được tối ưu hoàn toàn cho màn hình lớn. Dù vậy, với người cần một thiết bị vừa có thể bỏ túi, vừa mở rộng thành màn hình lớn, Fold 8 mang đến cách sử dụng khác biệt so với smartphone truyền thống.

5. Samsung Galaxy Z Flip 8 – Điện thoại màn hình gập vỏ sò tốt nhất

Giá bán từ: 27,49 triệu đồng

Galaxy Z Flip 8 phù hợp với người muốn sở hữu một chiếc smartphone có kích thước thông thường khi mở ra nhưng có thể gập đôi để tiết kiệm không gian khi cất giữ.

Hai màn hình đều được nâng cấp về độ sáng, đồng thời nếp gấp trên màn hình chính ít nhận thấy hơn. Chip xử lý mạnh giúp máy vận hành mượt và chơi game ở tốc độ khung hình cao. Thêm vào đó, Galaxy Z Flip 8 cũng hỗ trợ Samsung DeX linh hoạt.

Galaxy Z Flip 8.

Trong thử nghiệm pin, máy đạt 12 giờ 50 phút. Đây là mức khá đối với điện thoại màn hình gập nhưng chưa tạo ra khác biệt lớn so với thế hệ trước.

6. Samsung Galaxy A57 – Smartphone Samsung giá tốt nhất

Giá bán từ: 11,49 triệu đồng

Galaxy A57 hướng đến người dùng không cần camera flagship hay các tính năng AI cao cấp nhưng vẫn muốn có trải nghiệm trên màn hình lớn và thời lượng pin tốt. Máy có màn hình 6,7 inch, phù hợp với việc xem video, đọc nội dung và đa nhiệm.

Dung lượng pin của A57 tương đương Galaxy S26 Ultra trong khi Samsung cam kết 6 năm cập nhật bảo mật và 4 năm nâng cấp Android lớn. Đây là lợi thế đáng chú ý với người muốn sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Galaxy A57.

So với Galaxy S26 và S26 Ultra, Galaxy A57 thiếu một số tính năng cao cấp về màn hình, hiệu năng và camera. Tuy nhiên, với người dùng chủ yếu cần một thiết bị phục vụ liên lạc, mạng xã hội, giải trí và công việc hằng ngày, đây là lựa chọn có tính thực dụng cao hơn.