Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Philippines: Quyết thắng vào chung kết (SEA Games)

Sự kiện: Bóng chuyền SEA Games 33 SEA Games 33 Bóng chuyền Việt Nam

(12h30, 14/12) ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang có phong độ tốt và sẵn sàng giành chiến thắng trước đối thủ để vào chung kết.

Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Philippines: Quyết thắng vào chung kết (SEA Games) - 1
ĐT nữ Việt Nam
ĐT nữ Philippines
Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Philippines: Quyết thắng vào chung kết (SEA Games) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận

BTC SEA Games 33 đã công bố lịch thi đấu vòng bán kết môn bóng chuyền nữ. Theo đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (nhất bảng B) chạm trán với đội tuyển Philippines (nhì bảng A) ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 12 giờ 30 ngày 14/12. Trong khi đó chủ nhà Thái Lan được ưu tiên thi đấu ở khung giờ thuận lợi hơn là 15 giờ, chạm trán đội tuyển Indonesia.

Ở vòng bảng, Thanh Thúy cùng các đồng đội toàn thắng với tỷ số 3-0 trước các đội Myanmar, Malaysia và Indonesia. Nếu giữ vững phong độ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn đánh bại Philippines ở bán kết để chờ chủ nhà Thái Lan ở chung kết trong mơ.

8

Tottenham - Liverpool 21.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tottenham
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 00:30 ngày 21/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DA (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/12/2025 09:33 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Bóng chuyền SEA Games 33
Xem thêm
Tin liên quan
Bóng chuyền SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN