Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Philippines: Quyết thắng vào chung kết (SEA Games)

BTC SEA Games 33 đã công bố lịch thi đấu vòng bán kết môn bóng chuyền nữ. Theo đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (nhất bảng B) chạm trán với đội tuyển Philippines (nhì bảng A) ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 12 giờ 30 ngày 14/12. Trong khi đó chủ nhà Thái Lan được ưu tiên thi đấu ở khung giờ thuận lợi hơn là 15 giờ, chạm trán đội tuyển Indonesia.

Ở vòng bảng, Thanh Thúy cùng các đồng đội toàn thắng với tỷ số 3-0 trước các đội Myanmar, Malaysia và Indonesia. Nếu giữ vững phong độ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn đánh bại Philippines ở bán kết để chờ chủ nhà Thái Lan ở chung kết trong mơ.