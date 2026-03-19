Sao U23 Việt Nam Moric thần tượng Luka Modric, mê lối chơi của Đình Bắc

Tự hào khi được trao cơ hội, nhanh chóng thích nghi với cường độ tập luyện

Chiều ngày 19/3, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục rèn quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu ở Trung Quốc. Trước thềm buổi tập này, cầu thủ Việt kiều Antonio Moric có những chia sẻ với truyền thông, sau khi anh được đôn thẳng từ U19 Việt Nam lên U23 Việt Nam.

Cầu thủ Việt kiều Moric tập luyện trong màu áo U23 Việt Nam.

Trong lần đầu tiên góp mặt cùng U23 Việt Nam, Moric không giấu được sự hào hứng khi chia sẻ về cảm xúc của mình. Tiền đạo sinh năm 2008 cho biết việc được tập luyện và có cơ hội khoác áo đội tuyển là niềm tự hào lớn, đồng thời cũng là động lực để anh nỗ lực thể hiện bản thân.

Dù vừa di chuyển quãng đường dài từ châu Âu về Việt Nam, Moric thừa nhận thể trạng chưa đạt trạng thái tốt nhất. Anh cảm thấy có phần mệt mỏi trong những buổi tập đầu tiên, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng hòa nhập: “Có hơi khó một chút, tôi cảm thấy hơi mệt vì vừa từ châu Âu về. Nhưng nhìn chung tôi vẫn theo kịp và cảm thấy ổn".

Đáng chú ý, khi so sánh về cường độ tập luyện, Moric cho rằng nếu đặt cạnh môi trường các đội trẻ ở Croatia thì có sự khác biệt nhất định, nhưng nếu so với đội một thì gần như tương đồng. Nhận xét này cho thấy anh không gặp quá nhiều bỡ ngỡ khi làm quen với giáo án của ban huấn luyện U23 Việt Nam.

Đa năng trên hàng công, lối chơi không quá khác biệt so với CLB

Một trong những điểm mạnh của Moric nằm ở khả năng thi đấu linh hoạt. Khi được hỏi về vị trí sở trường, cầu thủ này cho biết anh có thể đảm nhiệm vai trò tiền đạo cắm hoặc dạt biên, tùy theo yêu cầu chiến thuật.

Không chỉ vậy, Moric còn tỏ ra khá tự tin khi nói về khả năng thích nghi với lối chơi chung. Trong các bài tập đối kháng, anh nhận thấy cách vận hành chiến thuật tại U23 Việt Nam “gần như giống hệt” so với những gì mình trải nghiệm ở CLB tại Croatia.

Điều này giúp Moric không mất quá nhiều thời gian để bắt nhịp, đồng thời cũng lý giải vì sao anh được trao cơ hội lên tập luyện ở môi trường U23 dù tuổi đời còn rất trẻ.

Moric đang hoà nhập tốt ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Ấn tượng với Đình Bắc, theo dõi cả U23 Việt Nam và V-League

Không phải đến khi hội quân, Moric mới biết đến bóng đá Việt Nam. Tiền đạo Việt kiều tiết lộ anh đã từng theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam trước đó, đặc biệt là màn so tài với U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 mới đây.

Trong ký ức của Moric, khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là pha cản phá luân lưu của thủ môn Cao Văn Bình, góp phần mang về chiến thắng cho đội nhà. Bên cạnh đó, cầu thủ để lại ấn tượng mạnh nhất với Moric lại là Nguyễn Đình Bắc.

Moric đánh giá cao phẩm chất chuyên môn của Đình Bắc, đồng thời nhận thấy giữa hai người có nhiều điểm tương đồng về phong cách thi đấu khi đều có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cánh. Moric cũng cho biết anh thỉnh thoảng theo dõi V-League, đặc biệt chú ý tới những trận đấu có sự góp mặt của Đình Bắc, qua đó phần nào hiểu hơn về bóng đá Việt Nam.

Nhìn nhận rõ sự khác biệt giữa châu Âu và V-League

Một trong những chia sẻ đáng chú ý của Moric là quan điểm rất rõ ràng về môi trường bóng đá. Khi được hỏi về khả năng thi đấu tại Việt Nam trong tương lai, tiền đạo sinh năm 2008 thẳng thắn cho rằng giữa bóng đá châu Âu và V-League tồn tại khoảng cách nhất định về chất lượng.

Theo Moric, không chỉ riêng V-League mà bóng đá châu Á nói chung cũng có những khác biệt so với châu Âu, từ tốc độ, cường độ đến tính cạnh tranh. Dù vậy, anh cũng không hoàn toàn khép lại khả năng trở về Việt Nam thi đấu.

Moric cho biết trước mắt, mục tiêu lớn nhất của anh vẫn là tiếp tục phát triển tại châu Âu – môi trường được xem là phù hợp nhất với quá trình hoàn thiện bản thân ở giai đoạn hiện tại. Còn trong tương lai xa, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Thần tượng Luka Modric, nỗ lực vượt rào cản ngôn ngữ

Chia sẻ thêm về sự nghiệp, Moric nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ khi anh ghi tới 5 bàn thắng chỉ trong khoảng 15 phút thi đấu. Đó là thời điểm cầu thủ này vừa trở lại sau chấn thương và bị đưa xuống thi đấu cho đội U18.

Trong hoàn cảnh đó, Moric coi trận đấu như cơ hội để chứng minh năng lực với ban huấn luyện. Màn trình diễn bùng nổ không chỉ giúp anh ghi điểm mạnh mẽ mà còn nhận được sự ghi nhận rõ ràng từ HLV, qua đó nhanh chóng trở lại đội U19.

Là cầu thủ mang dòng máu Croatia, Moric không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Luka Modric – một trong những biểu tượng lớn của bóng đá nước này. Anh đánh giá cao tinh thần thi đấu bền bỉ, vai trò thủ lĩnh cũng như đẳng cấp của đàn anh, đồng thời bày tỏ hy vọng Modric có thể góp mặt tại World Cup 2026.

Bên cạnh những thuận lợi, Moric cũng thừa nhận rào cản lớn nhất của anh hiện tại chính là ngôn ngữ. Việc diễn đạt bằng tiếng Việt vẫn còn đôi chút khó khăn, nhưng anh cho biết đang dần cải thiện, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đồng đội. Nếu tiếp tục hòa nhập tốt, tiền đạo Việt kiều này hoàn toàn có thể trở thành nhân tố đáng chú ý của U23 Việt Nam trong thời gian tới.