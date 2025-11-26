Lịch thi đấu bóng chuyền SEA Games 2025, lịch bóng chuyền nữ Việt Nam mới nhất

Chủ nhà Thái Lan đã công bố lịch tổng quát, vòng bảng thi đấu vòng tròn một lượt trong ba ngày 10, 11 và 12/12, sau đó ngày 13/12 là ngày nghỉ cho tất cả các đội. Bán kết diễn ra vào 14/12 với thể thức đấu chéo giữa hai đội đứng đầu mỗi bảng. Ngày 15/12 tổ chức hai trận cuối cùng gồm tranh hạng ba và chung kết.

Bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới chức vô địch SEA Games lịch sử

Giải có 7 đội, chia thành hai bảng. Bảng A gồm Thái Lan, Philippines và Singapore, được đánh giá là bảng nhẹ và thuận lợi cho chủ nhà Thái Lan.

Bảng B gồm Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Malaysia, là bảng đấu căng hơn, trong đó Việt Nam và Indonesia được dự đoán là hai ứng viên hàng đầu cho vé vào bán kết.

Với mật độ thi đấu hợp lý và thời gian tổ chức tập trung, môn bóng chuyền nữ hứa hẹn tạo nên không khí sôi động và chất lượng, đồng thời giúp các đội chuẩn bị tốt cho những giải quốc tế tiếp theo.

Lịch thi đấu bóng chuyền nam SEA Games 33 năm 2025 diễn ra tại nhà thi đấu Huamark, Bangkok, Thái Lan, diễn ra từ ngày 13 tới 19/12. Thể thức thi đấu của môn bóng chuyền nam được giữ nguyên như nội dung nữ, nghĩa là các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở từng bảng để tính điểm, sau đó chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng bước vào vòng bán kết và thi đấu chéo.

Ở nội dung nam, số lượng đội tham dự đông hơn nội dung nữ với 8 đội tuyển, được chia đều vào hai bảng. Bảng A bao gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Lào. Đây được xem là bảng đấu khá cân bằng, trong đó Thái Lan và Việt Nam được đánh giá cao nhất.

Trong khi đó, bảng B quy tụ nhiều đối thủ đáng gờm như Indonesia, Campuchia, Philippines và Myanmar, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt cho hai vị trí vào bán kết.

Lịch chi tiết từng trận sẽ được nước chủ nhà công bố vào đầu tháng 12. Chúng tôi sẽ cập nhật cụ thể ngay khi có lịch chi tiết.