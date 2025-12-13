Thái Lan càn quét HCV SEA Games 33: Mơ ngôi "Vua" bóng đá, "Nữ hoàng" bóng chuyền

SEA Games 33 có 50 môn và 574 nội dung thi đấu. Trong đó, Thái Lan đặt kỳ vọng cực lớn vào những môn họ vốn mạnh như điền kinh (17 HCV), rowing - canoeing (18 HCV), Muay Thái (10 HCV), jujitsu (10 HCV), bắn súng (12 HCV) hay cầu mây (11 HCV).

Người Thái Lan muốn giành nhiều HCV, trong đó thể hiện sự khao khát với HCV bóng đá nam U22

Bangkok Post bình luận rằng Thái Lan không chỉ muốn thắng, mà muốn thắng áp đảo, để khẳng định lại vị thế từng giúp họ 7 lần dẫn đầu bảng tổng sắp.

Mức thưởng dành cho VĐV Thái Lan cũng cực kỳ hào phóng: 300.000 baht cho HCV, chưa kể thưởng thêm nếu phá kỷ lục. Điều này cho thấy quyết tâm “càn quét” của chủ nhà.

⚽ Bóng đá và giấc mơ “vàng 10” phải giành bằng được

Không môn nào mang ý nghĩa lớn như bóng đá nam. Theo Bangkok Post, đây là tấm HCV “danh giá nhất”, là biểu tượng của sức mạnh thể thao Thái Lan.

Họ đã 8 năm không vô địch (từ 2017), vì vậy, chơi trên sân nhà lần này là thời cơ vàng. HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul khẳng định: “Đây là lúc chúng tôi phải đưa bóng đá Thái Lan trở lại ngôi số 1”.

👑 Bóng chuyền nữ: Sức mạnh của nhà “Nữ hoàng Đông Nam Á”

Nếu bóng đá là giấc mơ phải lấy lại, thì bóng chuyền nữ lại là ngai vàng phải bảo vệ. Đội tuyển Thái Lan đang hướng tới danh hiệu SEA Games thứ 17, tiếp tục chuỗi thống trị kéo dài từ năm 1995.

Thái Lan sau khi thua Việt Nam ở SEA V.League 2025, họ rất dè chừng Thanh Thúy và đồng đội

Tuy vậy, Bangkok Post nhìn nhận Việt Nam vẫn là đối thủ khiến họ dè chừng nhất. Dù thiếu chủ công Bích Tuyền, tuyển Việt Nam luôn gây khó dễ ở các kỳ SEA Games gần đây.

HLV Kiattipong Radchatagriengkai trở lại, mang theo kỳ vọng giúp bóng chuyền nữ Thái Lan tiếp tục giữ vị thế “Nữ hoàng” của khu vực.

🔥 Nhiều mũi nhọn khác cùng kỳ vọng “mỏ vàng”

Ngoài hai “điểm nóng” bóng đá và bóng chuyền, Thái Lan còn đặt mục tiêu lớn ở nhiều môn khác:

Điền kinh là sự tỏa sáng của thần đồng Puripol Boonson, ngôi sao đang vươn tầm châu Á. Và anh mới đây đã đoạt HCV ở nội dung chạy 100m.

Taekwondo thì kỳ vọng vào thế hệ mới sau khi huyền thoại Panipak giải nghệ, nổi bật là tài năng Banlung Tubtimdang. Boxing đặt mục tiêu 9 HCV, tận dụng lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Bangkok Post nhấn mạnh rằng Thái Lan đang có lứa VĐV trẻ đầy tiềm năng, đủ sức giúp họ tạo “cơn bão vàng” ở kỳ SEA Games này.

Tính đến thời điểm này sau 3 ngày thi đấu chính thức, đoàn Thái Lan đã thể hiện được sức mạnh khi thống trị BXH huy chương với 137 loại huy chương, trong đó có 66 tấm HCV. Họ vững vàng ở ngôi số 1, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là Việt Nam (mới chỉ có 24 HCV).

🌏 SEA Games 33: Lễ hội thể thao phủ khắp Thái Lan

SEA Games năm nay không chỉ diễn ra tại Bangkok mà lan rộng ra nhiều tỉnh thành như Chon Buri, Chiang Mai, Rayong… Biến kỳ đại hội thành một lễ hội thể thao quốc gia thực sự.

Dù gặp không ít trục trặc, như việc phải dời nhiều môn khỏi Songkhla do lũ lụt, hay việc Campuchia rút khỏi Đại hội vì lý do an ninh, Thái Lan vẫn nỗ lực đảm bảo tổ chức trọn vẹn, chuyên nghiệp và sôi động.

Trong khi Thái Lan đặt mục tiêu quá lớn, đoàn Việt Nam bước vào SEA Games 33 với 1.165 thành viên, thi đấu 47 môn và đặt mục tiêu 91-110 HCV, hướng tới vị trí top 3 toàn đoàn.