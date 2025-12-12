Mãn nhãn với những pha tung người của các thiên thần bóng chuyền nữ Việt Nam

Ở trận ra quân trước Myanmar, Thanh Thuý đã được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt để ở ngoài nhằm dưỡng sức. Thay vào đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sử dụng nhiều VĐV trẻ, gồm cả chủ công 16 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo. Việt Nam vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ 3-0.

Sự góp mặt của Thanh Thuý càng khiến các đồng đội tự tin khi đấu Malaysia. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sớm áp đảo đối thủ.

Séc đầu đầu tiên kết thúc chóng vánh với tỷ số 25-8, cho thấy sự vượt trội của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Những pha tung người khiến các CĐV phải trầm trồ, thán phục

Malaysia gần như không thể chống đỡ trước những pha lên lưới, đập bóng như búa bổ của các VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam

Trận đấu diễn ra trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, với chiến thắng chung cuộc 3-0 cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đây là chiến thắng thứ 2 của bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

Hành trình hướng tới tấm HCV SEA Games 33 còn nhiều khó khăn. Nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ phần nào đã cho thấy phẩm chất, ý chí chiến đấu mạnh mẽ của mình ở kỳ đại hội họ vắng Bích Tuyền, trụ cột của đội.

