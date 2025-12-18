Nóng: Sếp thể thao Thái Lan xin lỗi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là "tin giả"?

Những ngày qua, dư luận thể thao Đông Nam Á liên tục xôn xao quanh thông tin cho rằng lãnh đạo thể thao Thái Lan và tổ trọng tài đã trực tiếp xin lỗi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau trận chung kết SEA Games 33. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác, khi phía Việt Nam và cả truyền thông Thái Lan đều đồng loạt bác bỏ.

Báo Thái Lan, Thairath cũng đưa thông tin về vụ xin lỗi chỉ là "tin giả"

Tin đồn bùng phát từ pha bóng quyết định

Nguồn cơn tranh cãi xuất phát từ tình huống then chốt ở set đấu cuối trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33. Khi tỷ số giằng co, chủ công Pimpichaya Kokram (Thái Lan) thực hiện cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, được trọng tài xác định bóng rơi trong sân, qua đó giúp đội chủ nhà khép lại trận đấu và giành HCV.

Phía người hâm mộ Việt Nam cho rằng đây là pha bóng rất nhạy cảm, khó phân định bằng mắt thường. Các đoạn quay chậm lan truyền trên mạng chủ yếu là góc máy dọc sân, không thể hiện rõ bóng trong hay ngoài. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã sử dụng hết quyền khiếu nại công nghệ, buộc phải chấp nhận phán quyết cuối cùng theo luật thi đấu.

Chính từ cảm xúc tiếc nuối ấy, một số thông tin chưa được kiểm chứng nhanh chóng lan truyền, cho rằng Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan cùng tổ trọng tài đã gặp riêng và xin lỗi đội tuyển Việt Nam vì “xử lý sai sót”.

Phía Việt Nam và Thái Lan đồng loạt bác bỏ

Trước làn sóng tin đồn, nhiều cơ quan báo chí chính thống của Việt Nam đã xác minh và khẳng định, không hề có cuộc gặp hay lời xin lỗi nào từ phía lãnh đạo bóng chuyền Thái Lan hoặc tổ trọng tài liên quan đến trận chung kết. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội được xác định là tin giả, gây hiểu lầm nghiêm trọng.

Truyền thông Việt Nam cũng làm rõ rằng một số trang đã đánh tráo khái niệm, khi lấy thông tin Tổng cục Thể thao Thái Lan từng xin lỗi Việt Nam về những thiếu sót trong công tác tổ chức SEA Games (liên quan đến hình ảnh bản đồ ở lễ khai mạc và một số vấn đề hậu cần), rồi gán sang vụ trọng tài bóng chuyền nữ.

Đáng chú ý, báo Thairath, một trong những tờ báo lớn của Thái Lan cũng đăng tải bài viết phản bác tin đồn, khẳng định truyền thông Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận việc lãnh đạo bóng chuyền Thái Lan xin lỗi đội tuyển Việt Nam.

Góc máy trọng tài và lời khẳng định cuối cùng

Sau trận đấu, phía đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã công bố hình ảnh từ góc camera của trọng tài, cho thấy bóng trong pha giao của Pimpichaya Kokram rơi hoàn toàn trong sân. Những hình ảnh này được xem là bằng chứng quan trọng khẳng định quyết định của trọng tài là chính xác và phù hợp với luật.

Nhiều chuyên gia bóng chuyền khu vực cũng chung nhận định, đây là tình huống cực khó, nhưng không có sai sót mang tính quyết định từ tổ trọng tài. Trận chung kết vẫn được đánh giá là màn so tài đỉnh cao, kịch tính và xứng đáng với tính chất của một trận tranh HCV SEA Games.