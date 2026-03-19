Marseille "chơi chiêu" đổi Greenwood lấy sao Juventus, MU mất trắng 21 triệu bảng

Juventus vào cuộc, nhưng không muốn chi tiền mặt

Theo nguồn tin từ Italia, Juventus đang theo sát Mason Greenwood và coi tiền đạo này là mục tiêu tăng cường hàng công.

Greenwood được Juventus theo đuổi

Phía Olympique de Marseille được cho là đã định giá Greenwood khoảng 42 triệu bảng. Tuy vậy, con số kể trên không dễ để Juventus đáp ứng bằng tiền mặt trong bối cảnh tài chính hiện tại.

Chính vì vậy, một phương án “sáng tạo” đang được đặt lên bàn đàm phán: trao đổi cầu thủ nhằm giảm chi phí trực tiếp. Những cái tên như Jonathan David hoặc Edon Zhegrova được cho là có thể xuất hiện trong các cuộc thảo luận để cân bằng giá trị thương vụ.

Điều khoản vàng của MU có nguy cơ thành “vô nghĩa”

Khi bán Greenwood cho Marseille vào mùa hè 2024 với giá 26,6 triệu bảng, Manchester United đã khôn ngoan cài điều khoản hưởng từ 40 đến 50% giá trị chuyển nhượng trong tương lai.

Về lý thuyết, nếu Marseille bán Greenwood với mức giá 42 triệu bảng, MU có thể thu về khoảng 17 - 21 triệu bảng.

Marseille có thể nhận lại 1 cầu thủ Juventus để trao đổi trong thương vụ Greenwood

Nhưng vấn đề nằm ở “chiêu” đổi cầu thủ. Nếu thương vụ với Juventus được thực hiện theo dạng trao đổi ngang giá hoặc phần lớn giá trị nằm ở cầu thủ thay vì tiền mặt, thì khoản “phí chuyển nhượng” thực tế gần như không tồn tại.

Điều đó đồng nghĩa với việc MU có thể không có cơ sở để nhận phần trăm như đã thỏa thuận. Nói cách khác: điều khoản tưởng như “mỏ vàng” có nguy cơ trở thành con số trên giấy.

Greenwood bùng nổ, trở thành “quân bài tài chính”

Phong độ của Greenwood chính là lý do khiến thương vụ này trở nên phức tạp. Sau khi rời Old Trafford, anh ghi 22 bàn và có 6 kiến tạo ngay mùa đầu tiên tại Marseille, trước khi tiếp tục bùng nổ với 25 bàn và 8 kiến tạo sau 38 trận mùa này.

Dù đã cài điều khoản chặt chẽ, MU vẫn đang có nguy cơ mất trắng trong thương vụ Greenwood

HLV Roberto De Zerbi - người thuyết phục Greenwood đến Marseille cùng với mình, thậm chí từng nhận định sao trẻ người Anh có tiềm năng cạnh tranh Quả bóng vàng. Tất nhiên, Greenwood vẫn cần cải thiện sự ổn định, khả năng pressing và kiểm soát bóng trong những thời điểm khó khăn.

Chính phong độ này khiến Greenwood trở thành tài sản giá trị, không chỉ về chuyên môn mà còn ở góc độ tài chính. Với Marseille, anh là “đòn bẩy” để trao đổi cầu thủ chất lượng cao. Với Juventus, đây là cơ hội sở hữu một ngôi sao đang lên mà không cần phá két.

Còn với Manchester United, họ đang đứng trước một kịch bản trớ trêu: nhìn tài sản cũ tạo ra giá trị lớn… nhưng không thu lại được gì.