Nhà vô địch SEA Games bỏ tuyển vì chê thưởng thấp, sếp lớn "đáp trả" lạnh lùng

"King Kong" bóng chuyền Thái Lan rời đội tuyển vì tiền thưởng

Ngay sau khi giúp bóng chuyền nam Thái Lan đánh bại Indonesia để giành HCV SEA Games 33, danh hiệu đầu tiên sau 8 năm, ngôi sao Kissada Yamine Nilsawai bất ngờ tuyên bố rời đội tuyển quốc gia. Lý do không nằm ở chuyên môn, mà đến từ câu chuyện tiền thưởng và chế độ đãi ngộ.

Sự hờn dỗi của Kissada Yamine Nilsawai (bên phải) không làm mủi lòng các lãnh đạo bóng chuyền Thái Lan

Theo Thairath, trước SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan được hứa thưởng 500.000 baht/người cho tấm HCV. Thế nhưng sát giải, con số này bị cắt gần một nửa, còn 300.000 baht (khoảng 250 triệu đồng) với lý do hạn chế ngân sách.

Ngay trước chung kết, Kissada thẳng thắn lên tiếng trên báo: “Nghe nói được 500.000 baht tôi mừng lắm, còn định sửa lại phòng tắm ở nhà vì gián nhiều quá. Giờ chỉ còn 300.000 thì thật sự tôi không hiểu nổi”.

Đề nghị ấy không được phản hồi. Sau khi giành vàng, tay đập gốc Mali lập tức tuyên bố chia tay đội tuyển: “Tôi sẽ chỉ chơi ở giải quốc nội. Nếu thật sự cần tôi quay lại đội tuyển, tôi sẽ cân nhắc sau”.

Kissada không chỉ nói về tiền thưởng, mà còn phơi bày thực trạng đãi ngộ kéo dài nhiều năm. Phụ cấp danh nghĩa là 900 baht/ngày, nhưng sau khi trừ chi phí ăn ở, VĐV chỉ còn 600 baht/ngày, mức gần như không đổi suốt hàng chục năm, trong khi giá sinh hoạt tăng gấp đôi. Anh nhấn mạnh: "Bản thân đã dự 8 kỳ SEA Games suốt 16 năm, chứng kiến nhiều thế hệ đàn anh chịu cảnh tương tự".

Lời đáp trả lạnh lùng từ lãnh đạo

Phát biểu này lập tức gây bão dư luận. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan Somporn Use Bangyang chỉ đáp gọn: “Đây là quy định áp dụng từ trước đến nay. Không phải thẩm quyền của liên đoàn, và chúng tôi chưa từng cắt tiền của VĐV”.

Một câu trả lời ngắn, nhưng đủ khiến nhiều người cảm thấy… cay đắng hơn cả mức thưởng 300.000 baht. Từ người hùng SEA Games đến kẻ rời tuyển vì không chịu nổi áp lực cơm áo, câu chuyện của Kissada đang đặt dấu hỏi lớn cho cách thể thao Thái Lan trân trọng những nhà vô địch của mình.