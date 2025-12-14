Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 14/12: Chờ “đếm vàng” từ Thu Vinh, Ánh Nguyệt, Thúy Vi

Sau 4 ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đã chạm mốc 30 HCV, một con số phản ánh đúng chiều sâu lực lượng cũng như sự ổn định ở các môn thế mạnh. Bước sang ngày 14/12, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một ngày còn rực rỡ hơn, khi hàng loạt gương mặt chủ lực bước vào tranh tài, nổi bật là xạ thủ Trịnh Thu Vinh, cung thủ Lê Thị Ánh Nguyệt và võ sĩ Dương Thúy Vi.

Thu Vinh vẫn còn thiếu HCV SEA Games, lần này là cơ hội cho xạ thủ quê Thanh Hóa

Những ngày qua, thể thao Việt Nam liên tục gặt hái thành công ở điền kinh, bơi, karate, taekwondo, TDDC, bi sắt, canoeing… Không chỉ là những chiến thắng quen thuộc của các trụ cột như Nguyễn Thị Oanh, Đinh Phương Thành, Huy Hoàng, mà còn là sự vươn lên của nhiều gương mặt mới, mang lại cảm giác về một thế hệ kế cận đầy triển vọng.

Chính nền tảng đó giúp đoàn Việt Nam bước vào ngày 14/12 với tâm thế tự tin, chủ động và sẵn sàng “tăng tốc” trên bảng tổng sắp.

Thu Vinh, niềm hy vọng vàng của bắn súng

Ở trường bắn, Trịnh Thu Vinh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của bắn súng Việt Nam. Xạ thủ sinh năm 2000 quê Thanh Hóa đã nhiều năm giữ vai trò trụ cột, sở hữu phong độ ổn định cùng bản lĩnh thi đấu được tôi luyện qua SEA Games, ASIAD và các giải châu lục. Điểm mạnh của Thu Vinh nằm ở kỹ thuật bắn chắc tay và khả năng kiểm soát tâm lý ở những loạt bắn quyết định.

Không phải ngẫu nhiên Thu Vinh được xem là ngôi sao sáng nhất của bắn súng Việt Nam hiện tại, gương mặt kế cận tiêu biểu nhất sau thời kỳ đỉnh cao của Hoàng Xuân Vinh. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến năm 2023, khi xếp hạng 5 thế giới ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại giải vô địch thế giới, qua đó giành vé chính thức dự Olympic Paris 2024, thành tích có giá trị đặc biệt trong bối cảnh bắn súng Việt Nam phải cạnh tranh quyết liệt ở đấu trường quốc tế.

Đà thăng hoa tiếp tục được duy trì trong năm 2024, khi Thu Vinh giành HCV 10m súng ngắn hơi nữ tại giải vô địch châu Á, khẳng định vị thế hàng đầu khu vực và sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh thi đấu. Trớ trêu thay, SEA Games vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của cô. Hai lần dự đại hội trước, Thu Vinh chưa thể chạm tay vào HCV; tại SEA Games 31, cô chỉ giành HCĐ cá nhân và HCB đồng đội ở chính nội dung sở trường.

Bởi vậy, SEA Games 33 được xem là cơ hội vàng để Trịnh Thu Vinh “giải cơn khát” HCV khu vực, đồng thời khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Thu Vinh bước vào ngày 14/12 với quyết tâm rất cao để có được tấm HCV SEA Games đầu tay.

Ánh Nguyệt, bản lĩnh của “nữ hoàng cung tên”

Với bắn cung, Lê Thị Ánh Nguyệt luôn là cái tên mang lại sự yên tâm. Cung thủ quê Bắc Giang từng nhiều lần bước lên bục cao nhất khu vực, nổi tiếng với phong cách thi đấu điềm tĩnh, chính xác và rất bản lĩnh.

Ánh Nguyệt là ngôi sao hứa hẹn toả sáng ngày 14/12

Ở các nội dung đối kháng cá nhân, Ánh Nguyệt thường càng bắn càng hay khi vào sâu, đặc biệt ở những loạt quyết định. Trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực không còn quá chênh lệch, kinh nghiệm và bản lĩnh của Ánh Nguyệt chính là “vũ khí mềm” để bắn cung Việt Nam tiếp tục mơ vàng trong ngày 14/12.

Cung thủ quê Bắc Giang từng giành HCĐ châu Á 2019 và đoạt vé trực tiếp dự Olympic Tokyo 2020, trước khi bước lên đỉnh SEA Games 30 với HCV đồng đội cung 1 dây nữ.

Thúy Vi và khát vọng khẳng định ở võ thuật

Ở nhóm võ thuật, Nguyễn Thúy Vi được kỳ vọng sẽ mang về thêm niềm vui cho đoàn Việt Nam. Là VĐV giàu tốc độ, kỹ thuật tốt và thi đấu máu lửa, Thúy Vi luôn tạo ra các trận đấu hấp dẫn, giàu cảm xúc.

SEA Games từ lâu đã là sân chơi chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt ở các môn võ, nhưng cũng chính tại đây, võ sĩ Việt Nam thường thể hiện được bản lĩnh. Nếu giữ được sự tỉnh táo và tránh những sai sót không đáng có, Thúy Vy hoàn toàn có thể góp thêm một tấm HCV vào thành tích của đoàn.

Thuý Vi là huyền thoại của wushu Việt

Dương Thúy Vi là một trong những VĐV wushu vĩ đại nhất Việt Nam, sở hữu bộ sưu tập huy chương đồ sộ từ SEA Games, châu Á đến thế giới. Cô từng giành HCV ASIAD 2014 ở các nội dung kiếm thuật và thương thuật, mang về tấm HCV ASIAD đầu tiên và duy nhất của wushu Việt Nam.

Trên đấu trường thế giới, Thúy Vi nhiều lần vô địch thế giới, cùng hàng loạt HCV SEA Games, gần nhất là HCV SEA Games 2023 và HCV World Games 2022. Với đẳng cấp, kinh nghiệm và bản lĩnh đã được khẳng định suốt hơn một thập kỷ, Thúy Vi luôn là niềm hy vọng vàng hàng đầu của wushu Việt Nam ở mỗi kỳ Đại hội.

Chờ thêm những bất ngờ dễ chịu

Bên cạnh ba cái tên kể trên, ngày 14/12 còn hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị từ các môn vốn là thế mạnh truyền thống của Việt Nam như điền kinh, bơi, taekwondo, karate hay canoeing, nơi chiều sâu lực lượng đang giúp chúng ta duy trì khả năng tranh chấp huy chương ở nhiều nội dung khác nhau.

Không phải mọi trận đấu đều được dự báo chắc chắn, nhưng chính nền tảng kĩ thuật và tinh thần thi đấu đang lên cao là cơ sở để tin rằng đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục “đếm vàng” trong ngày thi đấu thứ năm.