Nữ đô Xuân Nhi "đẹp tuyệt trần", gây thương nhớ khi đấu vật bãi biển quốc gia

Đầu năm âm lịch 2026, bên cạnh những sới vật hội làng sôi động, người hâm mộ môn vật còn hướng sự chú ý tới giải vô địch và vô địch trẻ vật bãi biển quốc gia 2026 diễn ra tại Bắc Ninh. Không chỉ hấp dẫn bởi những màn tranh tài quyết liệt, giải đấu năm nay còn thu hút sự quan tâm nhờ sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ nổi bật. Trong đó, nữ đô Xuân Nhi gây chú ý đặc biệt bởi ngoại hình xinh đẹp cùng tinh thần thi đấu đầy nỗ lực.

Xuân Nhi (áo trắng) khiến khán giả thương nhớ với tài năng và sắc đẹp

Nữ đô xinh đẹp gây chú ý trên sới vật

Theo chia sẻ của cựu đô vật Hà Văn Hiếu, giải vật bãi biển năm nay quy tụ rất đông vận động viên từ nhiều địa phương trên cả nước. Trong một đoạn clip được anh đăng tải, nữ vận động viên Xuân Nhi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người xem.

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và gương mặt ưa nhìn, Xuân Nhi nhận được nhiều lời khen từ khán giả theo dõi giải đấu. Tuy nhiên, điều khiến cô được chú ý không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tinh thần thi đấu quyết tâm trên sới vật.

Trong trận đấu với một đối thủ nữ khác, Xuân Nhi (mặc áo trắng) liên tục chủ động tấn công. Nữ đô trẻ tung ra nhiều pha áp sát, tìm cách quật ngã đối phương để giành lợi thế. Trận đấu diễn ra khá giằng co khi cả hai đều cho thấy sự nhanh nhẹn và kỹ thuật tốt.

Dù thi đấu đầy nỗ lực, Xuân Nhi cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại trước đối thủ được đánh giá rất tài năng. Tuy vậy, màn trình diễn của cô vẫn để lại nhiều thiện cảm với khán giả Bắc Ninh nhờ sự quyết tâm và tinh thần thi đấu hết mình.

Giải vô địch vật bãi biển quốc gia 2026 chính thức khai mạc tối 8/3 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao cùng Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức.

Giải kéo dài đến ngày 15/3 vừa qua, và đã mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn, đồng thời giới thiệu thêm những gương mặt trẻ đáng chú ý của làng vật Việt Nam.