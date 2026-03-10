Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lịch thi đấu cúp bóng chuyền Hoa Lư 2026 mới nhất

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam Lịch thi đấu thể thao Việt Nam

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Cúp bóng chuyền Hoa Lư 2026 quy tụ 12 đội mạnh của bóng chuyền Việt Nam, tranh tài từ 18/3 đến 23/3 tại Ninh Bình. Kết quả bốc thăm chia bảng hứa hẹn nhiều trận đấu hấp dẫn ngay vòng bảng.

Lịch thi đấu cúp bóng chuyền Hoa Lư 2026 mới nhất

Ngày Giờ Trận Nội dung Bảng/Vòng Đội 1 Đội 2
18/03 13:30 1 Nữ A VTV Bình Điền Long An Hà Nội Tasco Auto
15:30 2 Nam A TP. Hồ Chí Minh Biên Phòng
17:30 3 Nam B Hà Nội LP Bank Ninh Bình
20:15 Khai mạc
20:45 4 Nữ B XMLS Thanh Hoá LP Bank Ninh Bình
19/03 14:00 5 Nữ A Vietinbank VTV Bình Điền Long An
16:00 6 Nam A Công An TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
18:00 7 Nữ B Binh Chủng Thông Tin XMLS Thanh Hoá
20:15 8 Nam B Thể Công Tân Cảng Hà Nội
20/03 14:00 9 Nữ A Hà Nội Tasco Auto Vietinbank
16:00 10 Nam A Biên Phòng Công An TP. Hồ Chí Minh
18:00 11 Nữ B LP Bank Ninh Bình Binh Chủng Thông Tin
20:15 12 Nam B LP Bank Ninh Bình Thể Công Tân Cảng
21/03 14:00 13 Nữ Hạng 5-6 Hạng 3 bảng A Hạng 3 bảng B
16:00 14 Nữ Bán kết 1 Nhất bảng A Nhì bảng B
18:00 15 Nam Bán kết 1 Nhất bảng A Nhì bảng B
22/03 14:00 16 Nam Hạng 5-6 Hạng 3 bảng A Hạng 3 bảng B
16:00 17 Nữ Bán kết 2 Nhất bảng B Nhì bảng A
18:00 18 Nam Bán kết 2 Nhất bảng B Nhì bảng A
23/03 14:00 19 Nữ Tranh hạng 3 Thua trận 14 Thua trận 17
16:00 20 Nữ Chung kết Thắng trận 14 Thắng trận 17
18:00 21 Nam Tranh hạng 3 Thua trận 15 Thua trận 18
20:15 22 Nam Chung kết Thắng trận 15 Thắng trận 18
Bế mạc

Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2026, sự kiện mở màn mùa giải quốc nội sẽ diễn ra từ ngày 18/3 đến 23/3 tại Nhà thi đấu Ninh Bình với sự tham dự của 12 đội bóng, gồm 6 đội nam và 6 đội nữ.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, các đội được chia thành hai bảng đấu ở mỗi nội dung.

Ở nội dung nam, bảng A gồm Biên Phòng, Công An TP.Hồ Chí Minh và TP.Hồ Chí Minh. Đây được xem là bảng đấu rất đáng chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của đội tuyển quốc gia. Cuộc đối đầu giữa Biên Phòng và Công An TP.Hồ Chí Minh được dự đoán sẽ là tâm điểm của vòng bảng.

Bảng B nam gồm LP Bank Ninh Bình, Hà Nội và Thể Công Tân Cảng. Ba đội bóng đều sở hữu lực lượng chất lượng, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào bán kết.

Ở nội dung nữ, bảng A quy tụ Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An và Vietinbank. Đây là bảng đấu được đánh giá cân bằng khi cả ba đội đều có thực lực khá tương đồng, khiến cục diện cạnh tranh trở nên khó đoán.

Trong khi đó, bảng B nữ gồm LP Bank Ninh Bình, Binh Chủng Thông Tin và XMLS Thanh Hóa. Sự chú ý dồn vào đội chủ nhà LP Bank Ninh Bình, đương kim vô địch của giải khi họ bước vào mùa giải mới với nhiều thay đổi về lực lượng.

Hoa khôi Kim Huệ và dàn chân dài bóng chuyền "đếm tiền mỏi tay" khi vô địch hội làng
Hoa khôi Kim Huệ và dàn chân dài bóng chuyền "đếm tiền mỏi tay" khi vô địch hội làng

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Dàn sao bóng chuyền nữ Việt Nam mang đến bầu không khí sôi động tại hội làng Yên Phụ, khi LPBank Ninh Bình dưới sự dẫn...

Bấm xem >>

