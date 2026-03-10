Lịch thi đấu cúp bóng chuyền Hoa Lư 2026 mới nhất

Ngày Giờ Trận Nội dung Bảng/Vòng Đội 1 Đội 2 18/03 13:30 1 Nữ A VTV Bình Điền Long An Hà Nội Tasco Auto 15:30 2 Nam A TP. Hồ Chí Minh Biên Phòng 17:30 3 Nam B Hà Nội LP Bank Ninh Bình 20:15 Khai mạc 20:45 4 Nữ B XMLS Thanh Hoá LP Bank Ninh Bình 19/03 14:00 5 Nữ A Vietinbank VTV Bình Điền Long An 16:00 6 Nam A Công An TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 18:00 7 Nữ B Binh Chủng Thông Tin XMLS Thanh Hoá 20:15 8 Nam B Thể Công Tân Cảng Hà Nội 20/03 14:00 9 Nữ A Hà Nội Tasco Auto Vietinbank 16:00 10 Nam A Biên Phòng Công An TP. Hồ Chí Minh 18:00 11 Nữ B LP Bank Ninh Bình Binh Chủng Thông Tin 20:15 12 Nam B LP Bank Ninh Bình Thể Công Tân Cảng 21/03 14:00 13 Nữ Hạng 5-6 Hạng 3 bảng A Hạng 3 bảng B 16:00 14 Nữ Bán kết 1 Nhất bảng A Nhì bảng B 18:00 15 Nam Bán kết 1 Nhất bảng A Nhì bảng B 22/03 14:00 16 Nam Hạng 5-6 Hạng 3 bảng A Hạng 3 bảng B 16:00 17 Nữ Bán kết 2 Nhất bảng B Nhì bảng A 18:00 18 Nam Bán kết 2 Nhất bảng B Nhì bảng A 23/03 14:00 19 Nữ Tranh hạng 3 Thua trận 14 Thua trận 17 16:00 20 Nữ Chung kết Thắng trận 14 Thắng trận 17 18:00 21 Nam Tranh hạng 3 Thua trận 15 Thua trận 18 20:15 22 Nam Chung kết Thắng trận 15 Thắng trận 18 Bế mạc

Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2026, sự kiện mở màn mùa giải quốc nội sẽ diễn ra từ ngày 18/3 đến 23/3 tại Nhà thi đấu Ninh Bình với sự tham dự của 12 đội bóng, gồm 6 đội nam và 6 đội nữ.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, các đội được chia thành hai bảng đấu ở mỗi nội dung.

Ở nội dung nam, bảng A gồm Biên Phòng, Công An TP.Hồ Chí Minh và TP.Hồ Chí Minh. Đây được xem là bảng đấu rất đáng chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của đội tuyển quốc gia. Cuộc đối đầu giữa Biên Phòng và Công An TP.Hồ Chí Minh được dự đoán sẽ là tâm điểm của vòng bảng.

Bảng B nam gồm LP Bank Ninh Bình, Hà Nội và Thể Công Tân Cảng. Ba đội bóng đều sở hữu lực lượng chất lượng, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào bán kết.

Ở nội dung nữ, bảng A quy tụ Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An và Vietinbank. Đây là bảng đấu được đánh giá cân bằng khi cả ba đội đều có thực lực khá tương đồng, khiến cục diện cạnh tranh trở nên khó đoán.

Trong khi đó, bảng B nữ gồm LP Bank Ninh Bình, Binh Chủng Thông Tin và XMLS Thanh Hóa. Sự chú ý dồn vào đội chủ nhà LP Bank Ninh Bình, đương kim vô địch của giải khi họ bước vào mùa giải mới với nhiều thay đổi về lực lượng.