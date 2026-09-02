LỊCH THI ĐẤU LIVESCORE TENNIS HÔM NAY: Nóng giải US Open 2026
Cập nhập mới và nhanh nhất lịch thi đấu các giải tennis trong ngày.
Lịch thi đấu Đơn nữ: US Open - Vòng 1
Lịch thi đấu Đơn nữ: US Open - Vòng 2
Lịch thi đấu Đơn nam: US Open - Vòng 1
Lịch thi đấu Đơn nam: US Open - Vòng 2
adolfo-daniel-vs-gael
Adolfo Daniel Vallejo
1
Gael Monfils
3
06:05
02/09
zizou-vs-carlos
Zizou Bergs
2
Carlos Taberner
1
04:20
02/09
jesper-vs-francesco
Jesper de Jong
1
Francesco Passaro
2
04:05
02/09
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|12,800
|17
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|7,790
|20
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|7,160
|17
(Lịch thi đấu thể thao) Cập nhật chi tiết lịch đấu các môn thể thao hấp dẫn trên toàn thế giới.
Theo QH ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/09/2026 02:40 AM (GMT+7)