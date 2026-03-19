Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Midtjylland – Nottingham: Chủ nhà sẵn sàng tạo lịch sử (Europa League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Europa League 2025-26

(0h45, 20/3, Lượt về vòng 1/8 Europa League) Nottingham Forest rơi vào khủng hoảng phong độ đúng thời điểm quan trọng khi thua Midtjylland ở lượt đi và kéo dài chuỗi trận thất vọng. Trong khi đó, đại diện Đan Mạch lại đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại Europa League với lợi thế rõ rệt.

Europa League | 0h45, 20/3 | MCH Arena

Midtjylland
0 - 0
Nottingham Forest
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Olafsson, Erlic, Bech Sorensen, Diao, Osorio, Billing, Bravo, Castillo, Bak, Simsir, Brumado
Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Hudson-Odoi, Jesus, Gibbs-White

Forest sa sút, hàng công gây thất vọng

Nottingham Forest đã giảm giá vé để lấp đầy khán đài ở trận lượt đi tại City Ground, nhưng lại khiến người hâm mộ thất vọng khi thua 0-1 trước Midtjylland. Tân HLV Vitor Pereira thậm chí cho rằng “cơn mưa cũng chống lại” đội bóng, khi họ không thể tận dụng 22 cú sút trúng đích và tiếp tục tịt ngòi trong trận hòa 0-0 với Fulham tại Premier League.

Dù từng khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Fenerbahce, Forest hiện không thắng 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng lo hơn, họ chỉ ghi 1 bàn sau 99 cú dứt điểm trong 5 trận sân nhà gần nhất, cho thấy sự sa sút nghiêm trọng ở khâu dứt điểm trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt nguy cơ xuống hạng lẫn bị loại khỏi Europa League.

Midtjylland bay cao, nắm lợi thế lịch sử

Trong khi Forest chật vật, FC Midtjylland lại nổi lên như hiện tượng lớn của Europa League mùa này khi cán đích thứ 3 vòng phân hạng với 7 chiến thắng sau 9 trận. Đại diện Đan Mạch đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết một giải đấu châu Âu.

Dù không nổi tiếng với những bàn thắng muộn trên sân khách, Midtjylland lại đặc biệt “có duyên” khi đối đầu Forest, với cả hai pha lập công quyết định sau phút 80 đều đến trong các cuộc chạm trán giữa hai đội. Trong khi đó, Forest vẫn có chút hy vọng nhờ phong độ sân khách tốt hơn, ghi tới 9 bàn trong 5 trận gần đây yếu tố họ buộc phải phát huy nếu muốn lật ngược tình thế.

Theo Tiến Tài

