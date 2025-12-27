Sao bóng chuyền Thái Lan chê thưởng ít bỏ đội tuyển, các VĐV khác bị vạ lây

Tuyên bố bỏ đội tuyển của Yameen Kritsada Nilswai, phụ công tuyển bóng chuyền nam Thái Lan vừa giành HCV SEA Games 33 là phản ứng cá nhân trước mức trợ cấp ít ỏi, và phơi bày cả một cơ chế đã “đóng băng” suốt 10 năm của thể thao xứ Chùa Vàng.

Sau tuyên bố của Yameen Kritsada (bên phải), thể thao Thái Lan dự kiến có những thay đổi lớn

Từ 900 baht… còn 600 baht

Sau SEA Games 33, Yameen Kritsada tiết lộ: suốt nhiều năm qua, mức trợ cấp dành cho VĐV đội tuyển quốc gia Thái Lan chỉ là 900 baht/ngày (khoảng 762.793 VNĐ), nhưng sau khi trừ tiền ăn ở, chi phí sinh hoạt tập trung, anh chỉ còn khoảng 600 baht/ngày (khoảng 508.529 VNĐ). Đáng nói, mức này không thay đổi suốt 10 năm, bất chấp chi phí sinh hoạt tại Thái Lan liên tục leo thang.

Từ vị thế nhà vô địch SEA Games, Yameen tuyên bố dừng khoác áo đội tuyển, một hành động khiến dư luận Thái Lan “dậy sóng” và buộc Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) phải lên tiếng.

Tăng trợ cấp, nhưng… giảm số lượng VĐV?

Ngày 26/12, ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc SAT, xác nhận cơ quan này đang xem xét nâng mức trợ cấp từ 900 lên 1.200 baht/ngày (khoảng 1 triệu VNĐ) cho VĐV đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sẽ có những thay đổi kèm theo.

Ông Kongsak nhấn mạnh, việc tăng trợ cấp phải đi kèm siết chặt số lượng VĐV tham dự các đại hội, đặc biệt là Asian Games 2026 tại Nhật Bản. Thái Lan sẽ chuyển sang chiến lược: "“Chất lượng hơn số lượng”, chỉ cử những VĐV thật sự có khả năng cạnh tranh huy chương, dựa trên thành tích và thứ hạng quốc tế (ranking)".

Nói cách khác, để có tiền tăng trợ cấp cho người ở lại, nhiều VĐV sẽ bị loại khỏi các đội hình dự đại hội lớn. Ngân sách thể thao Thái Lan hiện đã vượt mốc 1,5 tỷ baht/năm (Khoàng 1,2 nghìn tỷ VNĐ) cho hơn 50 liên đoàn, nên việc “trải thảm đỏ” cho tất cả là điều không thể.

“Quýt làm, cam chịu”, nhiều VĐV có trình độ trung bình sẽ bị loại

Câu chuyện của Yameen Kritsada vì thế không chỉ là vấn đề tiền bạc. Nó trở thành lời cảnh báo cho VĐV không thuộc nhóm tinh hoa, nếu không đủ thứ hạng, không đủ thành tích nổi bật, họ sẽ mất cơ hội khoác áo đội tuyển, kéo theo mất trợ cấp, mất môi trường thi đấu và dần bị đào thải.

Một cơ chế tưởng như tích cực, tăng trợ cấp nhưng lại mang theo hệ quả là ít người được hưởng hơn, áp lực sàng lọc khốc liệt hơn, và những VĐV ở “vùng giữa” có thể trở thành nạn nhân lớn nhất.