"Búp bê" Sharapova diện váy bó sát, xẻ sâu khoe thềm ngực cuốn hút

"Búp bê" Nga xuất hiện gây sốt

Sự xuất hiện của Maria Sharapova tại hậu tiệc Oscar ở Los Angeles (Mỹ) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông, khi “búp bê” làng banh nỉ khoác lên mình bộ váy màu kem bó sát, cổ xẻ sâu đầy quyến rũ.

"Búp bê" Nga xuất hiện gây sốt tại hậu tiệc Oscar ở Los Angeles

Tại sự kiện do tạp chí Vanity Fair tổ chức, Sharapova nổi bật giữa dàn sao đình đám như Bella Hadid, Dua Lipa hay Anya Taylor-Joy. Bộ trang phục tông màu kem với thiết kế táo bạo giúp cựu tay vợt số 1 thế giới khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng thần thái sang trọng, cuốn hút.

Không chỉ gây chú ý ở các sự kiện giải trí, Sharapova còn xuất hiện dày đặc trong những ngày gần đây tại các sự kiện thể thao lớn. Cô từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi ghé thăm bán kết đơn nữ Indian Wells, nơi Aryna Sabalenka sau đó đăng quang ở trận chung kết.

Trước đó, mỹ nhân người Nga cũng góp mặt tại Mỹ để theo dõi trận đấu NBA, nơi Los Angeles Lakers giành chiến thắng ấn tượng. Tuy nhiên, cô lại vắng mặt trong trận chung kết Indian Wells, nhiều khả năng do lịch trình dày đặc và ưu tiên tham dự hậu tiệc Oscar.

Cuộc sống viên mãn sau giải nghệ

Kể từ khi giải nghệ vào năm 2020, Sharapova không còn xuất hiện thường xuyên trên sân đấu, nhưng lại gặt hái thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh. Cô được cho là đã thu về khoảng 234 triệu bảng từ các hợp đồng tài trợ và đầu tư.

Cựu vô địch Wimbledon hiện là thành viên hội đồng quản trị của thương hiệu thời trang Moncler, đồng thời tham gia cố vấn cho nhiều doanh nghiệp bán lẻ. Đáng chú ý, cô còn sáng lập thương hiệu kẹo Sugarpova, một trong những dự án cá nhân thành công nhất của mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, Sharapova từng xuất hiện trong chương trình Shark Tank với vai trò nhà đầu tư khách mời, cho thấy sự nhạy bén trong kinh doanh sau khi rời xa quần vợt đỉnh cao.

Về đời tư, cô đã đính hôn với doanh nhân người Anh Alexander Gilkes và đã có con trai đầu lòng vào năm 2022. Đến tháng 8/2025, Sharapova chính thức được vinh danh tại International Tennis Hall of Fame, khẳng định di sản to lớn mà cô để lại cho làng quần vợt thế giới.

Dù đã rời xa sân đấu, “búp bê” Sharapova vẫn biết cách khiến công chúng phải nhắc đến mình, lần này cựu tay vợt nổi bật phong cách thời trang đẳng cấp và cuộc sống đáng mơ ước.