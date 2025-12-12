Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Indonesia: Ngôi đầu trong tầm tay (SEA Games)

Ngôi đầu trong tầm tay ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thuận lợi ở SEA Games 33. Đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có trong tay 6 điểm sau 2 trận đấu. Con số này ngang với Indonesia. Chính vì vậy, việc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội bóng xứ vạn đảo sắp tới sẽ quyết định ngôi đầu bảng B.

Chiến thắng không phải nhiệm vụ khó thực hiện đối với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận đấu tới. Trong quá khứ, Indonesia gặp Việt Nam 9 lần, trong đó có tới 7 lần thắng lợi thuộc về các cô gái Việt Nam.

