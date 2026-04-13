Nhà vô địch đua xe tình tứ bên bạn gái xinh như mộng, đập tan tin đồn chia tay

Tay đua Norris tái hợp người mẫu Corceiro

Sự xuất hiện cùng nhau của Lando Norris (nhà vô địch đua xe F1 năm 2025) và bạn gái người mẫu Magui Corceiro tại một trận đấu Champions League mới đây đang khiến người hâm mộ tin rằng cặp đôi đã tái hợp, qua đó dập tắt những đồn đoán rạn nứt kéo dài suốt thời gian qua.

Norris và Corceiro được bắt gặp ngồi cạnh nhau trên khán đài khi đi xem 1 trận đấu tại Champions Leguea

Cụ thể, cả hai được bắt gặp ngồi cạnh nhau trên khán đài khi Arsenal đánh bại Sporting Lisbon 1-0 tại sân Jose Alvalade. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Norris và Corceiro thậm chí còn cùng di chuyển tới Lisbon bằng chuyên cơ riêng, cho thấy mối quan hệ vẫn rất gắn bó.

Không chỉ vậy, sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ April Ivy, góp phần khiến bầu không khí thêm phần sôi động. Những hình ảnh thân mật của Norris và Corceiro nhanh chóng lan truyền, trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho việc cả hai đã nối lại tình xưa.

Tin đồn chia tay bị xóa bỏ sau loạt dấu hiệu rõ ràng

Trước đó, mối quan hệ giữa Norris và Corceiro từng vướng nhiều nghi vấn rạn nứt, đặc biệt sau đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, trong đó tay đua người Anh dường như thừa nhận với Carlos Sainz rằng mình là “người đàn ông độc thân”.

Tin đồn càng bùng phát khi một số nguồn tin trong giới F1 xác nhận cả hai đã chia tay hồi đầu năm 2024. Tuy nhiên, những tương tác công khai gần đây trên mạng xã hội, cùng việc xuất hiện chung tại sự kiện lớn, cho thấy mối quan hệ này chưa hề khép lại.

Thực tế, Corceiro từng là người đồng hành bên Norris trong khoảnh khắc anh đăng quang tại Abu Dhabi năm ngoái, và cả hai cũng không ít lần “thả thính” nhau công khai. Việc tái hợp lần này được xem là cái kết đẹp cho chuỗi ngày đầy đồn đoán, đồng thời khẳng định sức hút của cặp đôi đình đám làng thể thao giải trí.