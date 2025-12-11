Đua xe F1, Abu Dhabi GP: Verstappen thắng chặng nhiều nhất, nhưng Norris mới là nhà vô địch

Lượt chạy phân hạng: Verstappen kết thúc mùa giải với nhiều pole nhất

Max Verstappen kết thúc mùa giải với 8 pole, nhiều nhất trong số tất cả các tay đua năm 2025. Anh cũng cân bằng kỷ lục của Lewis Hamilton về số lần giành pole tại đường đua này, khi cả hai đều có 5 pole.

Norris lần đầu lên đỉnh Formula 1 sau 7 mùa giải

Đây là pole đầu tiên của Verstappen kể từ Austin, cách đây 5 chặng. Lando Norris có lần xuất phát hàng đầu thứ 15 – nhiều nhất mùa giải. Norris vẫn chưa từng thắng cuộc khi xuất phát từ vị trí thứ 2.

Norris đánh bại đồng đội Oscar Piastri với tỷ số 13-11 trong vòng phân hạng mùa này, và Piastri tiếp tục chuỗi luôn xuất phát top 3 tại Abu Dhabi. George Russell dẫn đầu Q2 nhưng cuối cùng xếp P4, cân bằng thành tích xuất phát tốt nhất của anh tại đây.

Charles Leclerc có nhiều ký ức đẹp ở Abu Dhabi, khi năm ngoái anh giành podium dù xuất phát từ P19. Năm nay cơ hội vào top 3 rõ ràng hơn khi anh phân hạng P5. Fernando Alonso xếp thứ 6 cho Aston Martin, vị trí xuất phát cao nhất của anh tại Yas Marina từ năm 2012.

Dù thua nhưng Verstappen đã có màn comeback ấn tượng

Một gương mặt nổi bật khác là Gabriel Bortoleto của Kick Sauber xếp P7. Trong chặng cuối cùng mang tên Sauber, anh giúp đội đua vào top 10 – điều họ cũng đạt được ở chặng đầu tiên trở lại năm 1993. Ollie Bearman là tay đua Haas có phong độ tốt hơn suốt chặng, nhưng Esteban Ocon mới là người vào Q3 – lần đầu kể từ Monaco, 14 chặng trước.

Ngay sau Ocon, Isack Hadjar xếp P9 trong chặng cuối cùng đua cho Racing Bulls, khép lại mùa tân binh với 5 lần Q3 liên tiếp. Anh sẽ thay thế Yuki Tsunoda tại Red Bull từ năm 2026. Tay đua Nhật Bản khép lại vòng phân hạng cuối cùng và chấm dứt chuỗi 6 chặng không vào Q3.

Bearman lỡ Q3 chỉ 0,007 giây, xếp P11. Carlos Sainz lỡ Q3 lần thứ hai trong sáu chặng cuối mùa, đứng P12 cho Williams. Với Hadjar xếp P9, Liam Lawson đã bị đồng đội vượt qua 16 lần trong mùa giải 2025.

Piastri có mùa giải thành công nhất sự nghiệp (P3)

Chiếc Aston Martin thứ hai của Lance Stroll lọt vào Q2 lần thứ 9 trong năm. Lewis Hamilton kết thúc mùa đầu tiên với Ferrari bằng ba lần bị loại ở Q1 liên tiếp – lần đầu của Ferrari kể từ Giancarlo Fisichella năm 2009. Đây cũng là chuỗi dừng bước Q1 dài nhất trong sự nghiệp của Hamilton (từng đạt năm 2009). Tuy nhiên, năm ngoái anh đã vươn lên P4 từ P16 tại Abu Dhabi.

Alex Albon có chặng bị loại Q1 thứ 7 mùa này, xếp P17. Sau những buổi chạy thử đầy hứa hẹn, Nico Hulkenberg chỉ xếp P18, chấm dứt chuỗi 7 lần liên tiếp vào Q3 tại Abu Dhabi. Hai tay đua Alpine – Pierre Gasly và Franco Colapinto – xuất phát ở hàng cuối cùng trong chặng cuối cùng động cơ Renault góp mặt tại F1.

Cuộc đua chính

Verstappen thắng chặng, nhưng mất ngôi vô địch sau 1.457 ngày "tại vị". Đây là chiến thắng thứ 51 của Verstappen với tư cách đương kim vô địch. Đây cũng là podium thứ 10 liên tiếp, sau khi anh chỉ có 5 podium trong 14 chặng đầu tiên. Verstappen chỉ cách danh hiệu thứ 5 đúng 2 điểm – khoảng cách nhỏ nhất kể từ khi áp dụng hệ thống điểm hiện tại (2010).

Leclerc và Ferrari có mùa giải thứ 4 không có chiến thắng chặng

Đây là chặng Abu Dhabi thứ 11 liên tiếp với người chiến thắng xuất phát từ vị trí pole (kỷ lục F1).

Đây là chiến thắng thứ 8 của Verstappen trong năm 2025, giúp anh dẫn đầu về số chiến thắng chặng năm thứ 5 liên tiếp.

Oscar Piastri về P2 và xếp thứ 3 chung cuộc – dù là tay đua dẫn đầu nhiều vòng nhất mùa (15 chặng).

Norris về P3 và trở thành Nhà vô địch F1 thứ 35 trong lịch sử. Anh là nhà vô địch thứ bảy của McLaren, sau: Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985-86, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990-91), Mika Hakkinen (1998-99), Lewis Hamilton (2008).

Tay lái McLaren là nhà vô địch thứ 11 của Vương quốc Anh, mang về danh hiệu thứ 21 cho quốc gia này. Norris có sự nghiệp dài thứ 4 trước khi vô địch (152 chặng), sau Jenson Button (160), Nigel Mansell (176) và Nico Rosberg (206). Charles Leclerc (P4) khép lại mùa giải không thắng chặng thứ 4 trong bảy mùa cùng Ferrari.

Alonso có thành tích tốt nhất tại Abu Dhabi trong 12 năm

George Russell về P5 ở Abu Dhabi năm thứ hai liên tiếp, và về đích tất cả các chặng trong năm 2025. Fernando Alonso về P6 – thành tích tốt nhất ở Yas Marina kể từ 2013. Esteban Ocon về P7 cho Haas – kết quả tốt nhất của anh kể từ Monaco và cũng là kết quả tốt nhất của Haas tại Yas Marina.

Lewis Hamilton về P8, kết thúc mùa giải không có podium lần đầu tiên trong sự nghiệp F1. Lance Stroll về P10, ghi điểm đầu tiên kể từ chặng Hà Lan.

Đây là chặng thứ 24 trong lịch sử F1 không có tay đua nào bỏ cuộc, và là lần thứ tư riêng trong mùa này. Các đội đua chỉ có 91 ngày để chuẩn bị cho mùa giải 2026, khai mạc tại Albert Park, Australia vào đầu tháng 3 tới.