Trực tiếp tennis Royer - Djokovic: "Nole" mơ tiếp đà thăng hoa (Roland Garros)

"Nole" mơ tiếp đà thăng hoa

Djokovic có màn trình diễn không tới nỗi nào ở vòng 1 Roland Garros. Anh đánh bại Mpetshi Perricard sau 4 set đấu. Ở trận này, "Nole" bị đối phương dẫn trước nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh thượng thừa để đoạt vé đi tiếp.

Bên kia chiến tuyến, Royer vừa giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros khi đánh bại Hugo Dellien khá dễ dàng sau 3 set. Tay vợt người Pháp chơi đầy hưng phấn trước khán giả nhà và chỉ mất 8 game cả trận.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là chiến thắng thứ 2 của Royer trên ATP Tour mùa này, cho thấy sự thiếu ổn định của tay vợt 24 tuổi. Chính vì vậy, người hâm mộ vẫn không tin anh gây ra được bất ngờ trước Djokovic.