Chiêm Hồng Thái vượt Trần Quyết Chiến trên bảng xếp hạng bi-a thế giới sau World Cup

Giải Billiards carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du đã kết thúc vào tối ngày 24/5 với chức vô địch thuộc về Frederic Caudron. Trong trận chung kết, siêu sao người Bỉ thắng áp đảo 50-25 sau 22 lượt cơ trước Chiêm Hồng Thái để có lần thứ 3 đăng quang tại Việt Nam sau các năm 2016 và 2019.

Bảng xếp hạng carom 3 băng thế giới mới nhất sau TP.HCM World Cup 2026

Trong khi đó, dù chỉ giành ngôi á quân, Chiêm Hồng Thái nhận được rất nhiều lời khen khi trên hành trình đến chung kết của mình, cơ thủ của Việt Nam đã vượt qua những ngôi sao lớn như Dick Jaspers (hạng 3 thế giới) hay Eddy Merckx (hạng 2 thế giới).

Ngay sau khi TP.HCM World Cup 2026 kết thúc, Liên đoàn carom thế giới (UMB) đã lập tức cập nhật bảng xếp hạng (BXH) thế giới mới.

Chức vô địch xứng đáng, rất đẳng cấp của Frederic Caudron

Với chức vô địch, “thiên tài” Frederic Caudron được cộng thêm 80 điểm, qua đó thăng tiến từ hạng 10 thế giới lên hạng 4 thế giới với tổng 307 điểm. 3 vị trí dẫn đầu BXH lần lượt là Cho Myung Woo (400 điểm), Eddy Merckx (360 điểm) và Marco Zanetti (348 điểm).

Đáng chú ý với vị trí á quân, Chiêm Hồng Thái được cộng thêm 54 điểm, nhảy vọt từ hạng 18 lên hạng 12 thế giới với tổng 209 điểm, xếp trên cả người đàn anh kỳ cựu Trần Quyết Chiến, người đã tụt 2 bậc xuống hạng 13 thế giới với tổng 202 điểm sau khi dừng bước từ vòng đấu bảng.

Chiêm Hồng Thái có cột mốc đáng nhớ trên sân nhà

Cơ thủ Việt Nam đang có vị trí tốt nhất hiện tại là Trần Thanh Lực (hạng 9 thế giới). Với các vị trí này, Billiards Việt Nam sẽ có 3 hạt giống (trong top 14) ở các chặng World Cup tiếp theo. Một số thay đổi đáng kể khác trên BXH khi siêu sao Dick Jaspers từ hạng 3 đã xuống hạng 6 thế giới.

Chặng World Cup tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 8-14/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ.