Nữ DJ xinh đẹp Bling "nghiện" pickleball, không ngại chơi bóng dưới nắng nóng

DJ Bling (tên thật là Lê Thị Mỹ Linh) là cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong cộng đồng thể thao thời gian qua. Người đẹp quê Đắk Lắk đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã và đang đồng hành cùng nhiều giải đấu thể thao lớn trong nước.

Bên cạnh đó, Mỹ Linh còn rất đam mê pickleball. Sau khoảng 8 tháng đến với pickleball, mặc dù lịch trình công việc bận rộn chưa tham gia được nhiều giải đấu, Mỹ Linh cũng đã có cho mình 1 chức vô địch và 1 ngôi á quân. Đặc biệt, Á hậu Doanh Nhân Việt Nam 2025 chia sẻ việc mình gắn bó với môn thể thao này lại xuất phát từ việc bị chấn thương.

“Thời điểm mới tiếp xúc với pickleball, tôi chuẩn bị khá sơ sài, không chỉn chu dẫn tới việc bị chấn thương đầu gối và vai. Thời gian nghỉ ngơi vì chấn thương, tôi quyết tâm mình phải chinh phục được bộ môn này. Sau khi hồi phục, tôi bỏ nhiều thời gian để đi học pickleball cùng HLV”, Mỹ Linh kể.

Nữ DJ cao 1m7 cho biết càng tập luyện cô càng cảm thấy đam mê với pickleball, những tiếng póc póc khi đánh hay thắng các trận đấu dù là giao hữu. Bling cho biết kể từ khi tập pickleball, cơ thể cô săn chắc hơn, giữ được vóc dáng dù ăn uống nhiều hơn.

“Thể thao mà đặc biệt là pickleball chính là cách mà tôi nạp năng lượng cho cuộc sống của như công việc của mình. Mỗi khi lên sân là tôi có thể cười vui vẻ, xả stress, cải thiện sức khỏe và có được một lối sống lành mạnh”, Mỹ Linh nói.

Người đẹp cho biết chỉ cần không bận công việc, cô sẽ hẹn bạn bè đi chơi pickleball, có lúc đi đánh pickleball đủ 7 ngày trong tuần. Thậm chí trong các chuyến công tác của mình, Bling cũng mang theo vợt, quần áo…để giao lưu cùng bạn bè tại các địa phương, duy trì cho mình cảm giác bóng tốt.

“Do đặc thù công việc DJ thường là vào buổi tối, nên tôi thường ra sân pickleball vào ban ngày. Mặc dù nắng nóng một chút những tôi thấy không thành vấn đề. Bản thân tôi còn yếu trong những cú dink. Tôi còn hơi nóng vội, chưa có được tính kiên nhẫn”.

“Tôi yêu thích cái đẹp nên muốn luyện tập để các cú đánh của mình không chỉ chuẩn xác mà còn phải đẹp. Ngoài ra, do lực tay yếu và cần bộ chân di chuyển khéo léo nên tôi tập thêm gym để hỗ trợ cho pickleball”, Mỹ Linh nói thêm.