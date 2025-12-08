Đua xe F1, Abu Dhabi GP: Lando Norris chấm dứt vương triều của Verstappen

Chặng đua cuối của mùa giải cũng định đoạt chức vô địch F1 với 3 tay đua cùng có cơ hội, đây là điều ít thấy trong những mùa gần đây. Lando Norris bước vào chặng cuối với vị trí dẫn đầu BXH tổng, nhưng Max Verstappen đang bám sát phía sau và đã giành pole cho cuộc đua này dù không có quyền tự quyết, trong khi Oscar Piastri cũng có cơ hội vô địch dù nhỏ hơn, và Piastri lại là đồng đội của Norris ở đội McLaren.

Verstappen giành pole và duy trì vị trí dẫn đầu sau nửa đầu chặng đua

Đã có những xì xào trước cuộc đua rằng McLaren sẽ chỉ đạo cho một trong 2 tay đua phải giúp người còn lại, nhưng ngay từ đầu điều đó đã không xảy ra. Thân ai người nấy lo, Piastri vượt qua Norris ngay ở vòng 1 để đứng thứ 2 sau Verstappen, người duy trì khoảng cách 2 giây nhanh hơn Piastri trong khoảng 14 vòng đầu tiên.

Norris vào pit stop rất sớm chỉ sau 16 vòng nhưng đầy kinh nghiệm xử lý tốt ở vòng 18 để vượt qua nhiều tay đua cùng vào pit với mình, và sau đó anh đã may mắn không bị trừ thời gian sau vụ tranh chấp và tìm cách đẩy Yuki Tsunoda ra khỏi đường đua. Verstappen cũng vào pit và khi tiếp tục, anh vẫn theo sát trước khi vượt lên trước Piastri ở vòng 41, khi Piastri vào pit stop.

Piastri phải rượt đuổi Verstappen sau khi rời pit, trong khi Norris duy trì vị trí thứ 3 với thời gian vừa đủ để vô địch. Bước vào vòng 50, Verstappen đang hơn Piastri 18 giây nhưng chưa vào pit lần 2, và đến vòng 58 thì Verstappen chỉ còn hơn Piastri 15 giây trong khi Norris kém Piastri 3 giây.

Khoảnh khắc Lando Norris về đích và đoạt chức vô địch F1 2025

Rốt cuộc Verstappen đã về nhất chặng và hơn Piastri ở vị trí thứ nhì 12,5 giây. Nhưng những nỗ lực của Verstappen trở nên vô nghĩa, bởi Lando Norris đã an toàn vượt qua những khúc cua cuối để về thứ 3 chặng đua và đoạt chức vô địch mùa giải, chấm dứt sự thống trị của tay đua người Hà Lan. Norris đoạt 423 điểm và chỉ hơn Verstappen 2 điểm, trong khi Piastri có 410 điểm.