Đối đầu Arsenal - PSG: Tân vương Ngoại hạng Anh thách thức kẻ bá chủ châu Âu

Sau nhiều năm lỡ hẹn với vinh quang, Arsenal và Paris Saint-Germain giờ đây gặp lại nhau trong bối cảnh hoàn toàn khác. Arsenal vừa chấm dứt cơn khát 22 năm để đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26, đồng thời giành vé vào chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2006. Ở phía đối diện, PSG bước vào mùa giải mới với tư cách nhà đương kim vô địch châu Âu sau hành trình lịch sử mùa trước.

Lịch sử đối đầu Arsenal và PSG

Arsenal từng là “khắc tinh” của PSG ở châu Âu

Trong nhiều năm, Arsenal luôn là đối thủ khiến PSG gặp ác mộng ở cúp châu Âu. Trước mùa giải 2024/25, đại diện nước Pháp chưa từng thắng "Pháo thủ" trong các cuộc đối đầu chính thức.

Hai đội từng chạm trán ở bán kết UEFA Cup Winners’ Cup 1993/94. Arsenal khi ấy vượt qua PSG để tiến tới chức vô địch châu Âu đầu tiên dưới thời George Graham. Ở lượt đi trên đất Pháp ngày 249/3/1994, hai đội hòa nhau 1-1 trước khi "Pháo thủ" hạ đẹp đội bóng Pháp 1-0. Đó cũng là dấu mốc mở đầu cho những màn so tài sau này của hai đội.

Đến Champions League 2016/17, Arsenal tiếp tục bất bại trước PSG với hai trận hòa ở vòng bảng: 1-1 ở Paris và 2-2 tại London. Khi bước vào mùa 2024/25, lịch sử vẫn đứng hoàn toàn về phía đội bóng thành London.

Arsenal đang tự tin hơn bao giờ hết

Thậm chí ở vòng bảng Champions League 2024/25, Arsenal còn đánh bại PSG 2-0 tại Emirates nhờ các pha lập công của Kai Havertz và Bukayo Saka. Khi ấy, giới chuyên môn tin rằng đoàn quân của Mikel Arteta đã đủ bản lĩnh để chinh phục châu Âu.

Phong độ của Arsenal mùa giải đó cũng cực kỳ ấn tượng. Họ nghiền nát Real Madrid 5-1 ở tứ kết và trở thành đội đầu tiên sau nhiều năm loại được “ông vua Champions League” ở vòng knock-out. Emirates chìm trong men say chiến thắng, còn người hâm mộ bắt đầu mơ về chiếc cúp bạc đầu tiên trong lịch sử CLB.

PSG đổi vận: Từ kẻ thất bại thành nhà vua châu Âu

Nhưng chính PSG đã chặn đứng giấc mơ ấy. Ở bán kết Champions League 2024/25, đội bóng của HLV Luis Enrique đánh bại Arsenal với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận. PSG thắng 1-0 ngay tại Emirates trước khi hạ tiếp "Pháo thủ" 2-1 ở Paris để giành vé vào chung kết. Đó là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn vị thế của PSG tại châu Âu.

PSG vượt qua Arsenal ở bán kết Champions League mùa trước

Trên hành trình đăng quang, đại diện Ligue 1 liên tiếp gieo sầu cho các đội bóng Anh. Họ vượt qua Liverpool trên loạt luân lưu ở vòng 1/8, đánh bại Aston Villa tại tứ kết và kết liễu Arsenal ở bán kết. Trước đó ở vòng bảng, PSG cũng từng ngược dòng hạ Manchester City 4-2 dù bị dẫn hai bàn.

Đỉnh cao đến ở trận chung kết tại Munich, nơi PSG hủy diệt Inter Milan 5-0 để lần đầu tiên vô địch Champions League. Đó không chỉ là chiến thắng, mà còn là lời khẳng định PSG cuối cùng đã trưởng thành sau hơn một thập kỷ đầu tư khổng lồ.

HLV Luis Enrique biến PSG thành tập thể giàu tốc độ, kỹ thuật và cực kỳ trực diện. Những Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola hay Desire Doue tạo nên hàng công bùng nổ nhất châu Âu. PSG không còn phụ thuộc vào các siêu sao như thời Lionel Messi, Neymar Junior hay Kylian Mbappe.

Điều đáng sợ nhất nằm ở bản lĩnh. PSG giờ biết cách chiến thắng trong các trận cầu lớn, điều họ từng thiếu suốt nhiều năm.

Arsenal trở lại đỉnh cao và sẵn sàng đòi nợ

Dẫu thất bại mùa trước để lại nhiều tiếc nuối, Arsenal đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở mùa 2025/26.

Đoàn quân của Mikel Arteta vừa tạo nên mùa giải lịch sử khi vượt qua Man City để đăng quang Premier League, chấm dứt chuỗi 22 năm chờ đợi kể từ thời Arsene Wenger. Chức vô địch ấy không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý mà còn đánh dấu sự trưởng thành thực sự của thế hệ Bukayo Saka, Declan Rice và William Saliba.

Hai HLV Enrique và Arteta tái đấu

Quan trọng hơn, Arsenal giờ không còn là đội bóng “chơi đẹp nhưng non kinh nghiệm”. Họ đã biết cách vượt qua áp lực ở thời khắc quyết định bằng lối chơi xù xì, gai góc nhưng đầy hiệu quả.

Việc lọt vào chung kết Champions League 2025/26 lần đầu tiên kể từ năm 2006 càng cho thấy Arsenal đang bước vào chu kỳ hoàng kim mới. Tâm lý của "Pháo thủ" hiện tại hoàn toàn khác so với mùa trước: tự tin, lì lợm và giàu khát vọng hơn.

Dẫu vậy, PSG vẫn là thử thách lớn nhất. Nhà vua nước Pháp đang sở hữu ADN chiến thắng ở Champions League và cũng là đội duy nhất đánh gục Arsenal tại châu Âu trong giai đoạn thăng hoa gần đây.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội vì thế đang bước sang chương mới. Arsenal từng là “khắc tinh” của PSG, nhưng PSG giờ đã trở thành nhà vô địch châu Âu thực thụ. Một bên là ông vua mới của bóng đá Anh, bên kia là bá chủ lục địa già.

Và ở cuộc tái ngộ sắp tới, không chỉ là danh dự hay tấm vé vô địch, mà còn là cuộc chiến để xác định ai mới thực sự là quyền lực số một của bóng đá châu Âu hiện tại.