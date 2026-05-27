"Gã tồi" NBA mừng sinh nhật 65 tuổi, từng "quan hệ" với hơn 2.000 mỹ nhân

Dennis Rodman, một trong những cá tính dị biệt và nổi loạn nhất lịch sử giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) vừa bước sang tuổi 65. Thay vì chọn một buổi lễ yên bình, “Gã tồi” (biệt danh của ông) của làng thể thao thế giới lại khiến truyền thông quốc tế bùng nổ khi trực tiếp khơi lại những bí mật "phòng the" chấn động cùng danh sách người tình dài dằng dặc của mình.

"Cơn lốc" trên sân rổ và trong phòng ngủ

Nhắc đến Rodman là nhắc đến bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với 5 chức vô địch NBA, những mái tóc nhuộm màu neon rực rỡ và lối chơi phòng thủ quật cường. Thế nhưng, hào quang trên sân đấu của cựu ngôi sao Chicago Bulls luôn bị che mờ bởi cuộc sống hoang lạc, vô độ ở hậu trường.

Ngay trong dịp cột mốc tuổi 65, Rodman không ngần ngại xác nhận một con số khiến công chúng phải choáng váng: Ông đã từng ân ái với hơn 2.000 người phụ nữ trong suốt thời kỳ đỉnh cao phong độ của mình. Đáng chú ý, huyền thoại NBA khẳng định có ít nhất "500 người trong số đó không phải là gái làng chơi", mà là những mỹ nhân, siêu mẫu và ngôi sao tiếng tăm tự nguyện bước qua đời ông.

Dù con số 2.000 có thể nhuốm màu phóng đại, nó chính là tấm gương phản chiếu một kỷ nguyên hoang lạc vô bờ bến, nơi Rodman tự biến cuộc đời mình thành một bữa tiệc độc thân vĩnh cửu. Câu nói này khắc họa sâu sắc lối sống trác táng của "gã tồi" NBA trong giai đoạn đỉnh cao.

Những cuộc tình điên rồ với các đại minh tinh

Trong danh sách hàng ngàn bóng hồng ấy, có những cái tên đã trở thành giai thoại của văn hóa đại chúng thế giới. Nổi bật nhất là mối tình chớp nhoáng nhưng "thiêu đốt" mọi mặt báo với "Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna vào những năm 1990. Rodman từng tiết lộ Madonna cuồng nhiệt đến mức sẵn sàng bay một chuyến bay riêng chỉ để gặp ông trong vài giờ nhằm mục đích... mang thai.

Sau Madonna, cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn 9 tháng với người đẹp Carmen Electra vào năm 1998 mới là đỉnh điểm của sự điên rồ. Cặp đôi từng biến mọi ngóc ngách tại trung tâm tập luyện của câu lạc bộ Chicago Bulls, từ phòng gym, phòng y tế cho đến sân đấu chính thành thiên đường tình ái của riêng họ. Electra sau này thừa nhận, yêu Rodman giống như một "thử thách mạo hiểm" vì sức bền không tưởng và lối sống tiệc tùng thâu đêm suốt sáng của ông.

Bước sang tuổi 65, mái tóc Rodman đã điểm bạc sau những thăng trầm của cuộc đời. Nhìn lại quá khứ tình trường lẫy lừng, gã "trai hư" thừa nhận bản thân đã phải trả những cái giá rất đắt về mặt sức khỏe lẫn tinh thần, bao gồm cả những chấn thương vùng kín "nhớ đời" ngay trên giường bệnh vì lối sống quá hoang dại.