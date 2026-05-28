Tin mới nhất bóng đá sáng 28/5: Xuân Son giật giải “Vua phá lưới” Cúp C1 Đông Nam Á

Xuân Son giật giải “Vua phá lưới” Cúp C1 Đông Nam Á

Tiền đạo nhập tịch, Nguyễn Xuân Son vừa giành được danh hiệu “Vua phá lưới” giải cúp C1 Đông Nam Á với 7 bàn thắng cùng Bergson, cầu thủ đang chơi cho Johor Darul Ta’zim. Xuân Son đã có phong độ rất cao ngay sau khi trở lại và liên tục ghi bàn cho Nam Định FC tại đấu trường này, trong đó nổi bật có hat-trick vào lưới Shan United của Myanmar.

Koeman chê bai cách đá của ĐT Anh

HLV Ronald Koeman của ĐT Hà Lan thẳng thắn chê bai cách đá của Arsenal nhưng buộc phải chấp nhận theo xu thế. “Tôi đã nghĩ rất nhiều và đương nhiên chúng ta hiếm khi nào được chứng kiến trận đấu nhiều bàn thắng như lượt đi bán kết Cúp C1 giữa PSG và Bayern.

Các đội hiện tại lựa chọn lối đá rất thực dụng. Hãy nhìn sang ĐT Anh và cách họ chọn đội hình. Họ tập trung vào những tình huống cố định như ném biên, phạt góc. Lối chơi ấy giúp bạn đỡ mệt hơn trong điều kiện nóng bức. Đó là cách Arsenal đã vô địch Ngoại hạng Anh. Không có mấy thứ đó, họ chẳng là gì hết”.

Thống kê thú vị về Arteta và Luis Enrique

Theo thống kê từ Champions League, Mikel Arteta và Luis Enrique đang có cùng tỉ lệ thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu (64,1%) và đứng thứ ba lịch sử, cao hơn cả Pep Guardiola (61,9%). Hai người đứng đầu là Hansi Flick (72,7%) và Jupp Heynckes (68,1%). Danh sách này chỉ tính những HLV có từ 30 trận Champions League trở lên.

Neuer không đá giao hữu với Phần Lan

Theo xác nhận từ HLV Julian Nagelsmann, thủ thành Manuel Neuer sẽ không thi đấu trận giao hữu với Phần Lan vào ngày 1/6 tới. “Mọi người không cần lo cho Neuer. Cậu ấy vốn có thể thi đấu ngay trong trận gặp Phần Lan nhưng đó chỉ là trận giao hữu. Neuer mới trở lại sau khi bị căng cơ nên tôi muốn cậu ấy đạt thể trạng tốt nhất cho vòng bảng”.

Lukaku thẳng thắn chỉ trích HLV Tedesco

Romelu Lukaku vừa thẳng thừng lên tiếng chê HLV cũ của ĐT Bỉ, Domenico Tedesco. “Ông ta đưa ra chiến thuật chắc chắn không hiệu quả. Là một cầu thủ, bạn có thể nhận ngay ra điều đó. Sau trận đấu với Croatia, chúng tôi được trưng cầu ý kiến và tất cả đều đồng thuận rằng Tedesco phải rời đi”.