Pháp & Anh thống trị danh sách ĐT "giàu" nhất World Cup, đội nào "nghèo" nhất?

4 ông lớn châu Âu vượt mốc 1 tỷ euro

World Cup 2026 không chỉ quy tụ những đội tuyển mạnh nhất hành tinh mà còn chứng kiến sự xuất hiện của các đội hình đắt giá bậc nhất lịch sử bóng đá. Theo những thống kê định giá mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt, ĐT Pháp bước vào giải đấu tại Bắc Mỹ với vị thế đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất, lên tới 1,47 tỷ euro.

ĐT Pháp sở hữu hàng công được xem là đáng gờm nhất tại World Cup năm nay

Đội bóng áo lam vẫn được đánh giá là một trong những tập thể toàn diện và giàu chiều sâu nhất bóng đá thế giới. “Les Bleus” tiếp tục trình làng hàng loạt ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Kylian Mbappe, tiền đạo được định giá lên tới 200 triệu euro, Michael Olise (140 triệu euro) và đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele (100 triệu euro).

Xếp ngay phía sau là ĐT Anh, đội tuyển sở hữu thế hệ cầu thủ trẻ tài năng đang khẳng định vị thế trong hàng ngũ tinh hoa bóng đá châu Âu. Những ngôi sao như Harry Kane (65 triệu euro), Jude Bellingham (140 triệu euro), Declan Rice (120 triệu euro) và Bukayo Saka (120 triệu euro) góp phần nâng tầm giá trị đội hình “Tam sư”.

Tây Ban Nha đứng thứ ba nhờ thế hệ vàng mới với những cái tên nổi bật như Lamine Yamal (200 triệu euro), Pedri (150 triệu euro) và Martin Zubimendi (80 triệu euro). Thành công gần đây của “Bò tót” với chức vô địch EURO 2024 và ngôi á quân Nations league mùa 2024/25 cùng sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị chuyển nhượng của các tài năng trẻ đã đưa Tây Ban Nha trở thành một trong những đội tuyển đắt giá nhất hành tinh.

Thứ hạng Đội tuyển Tuổi trung bình Giá trị đội hình 1 Pháp 27 1,47 tỷ euro 2 Anh 27,1 1,32 tỷ euro 3 Tây Ban Nha 26,7 1,27 tỷ euro 4 Đức 28 1,01 tỷ euro 5 Bồ Đào Nha 28 965 triệu euro

Top 5 đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất World Cup 2026

Trong khi đó, ĐT Đức giữ vị trí thứ tư dù vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Những cái tên như Jamal Musiala (120 triệu euro), Florian Wirtz (110 triệu euro) và Aleksandar Pavlovic (75 triệu euro) được kỳ vọng sẽ giúp “Cỗ xe tăng” lột xác sau khi liên tục gây thất vọng tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh ở 2 kỳ liên tiếp.

Bồ Đào Nha khép lại danh sách top 5 nhờ chất lượng đội hình với các ngôi sao như Joao Neves, Vitinha (đều 110 triệu euro) và Bruno Fernandes (40 triệu euro). Dù Cristiano Ronaldo vẫn là biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, phần lớn giá trị hiện tại của “Brazil châu Âu” lại đến từ thế hệ cầu thủ trẻ đang thi đấu tại các CLB hàng đầu châu Âu.

Argentina chỉ bằng một nửa ĐT Pháp

Brazil đến World Cup năm nay với tư cách đội tuyển Nam Mỹ có giá trị đội hình cao nhất. Sở hữu hàng công được dẫn dắt bởi Vinicius (150 triệu euro), Raphinha (80 triệu euro) và Matheus Cunha (75 triệu euro), “Selecao” vẫn duy trì sức mạnh cả về chuyên môn lẫn thương mại, dù tổng giá trị đội hình vẫn thấp hơn so với các ông lớn châu Âu.

Dù là nhà đương kim vô địch thế giới, Argentina chỉ xếp thứ 7 về giá trị đội hình với 765,5 triệu euro, tương đương hơn một nửa mức định giá của ĐT Pháp. Không giống như cách đây 4 năm, những cái tên như Julian Alvarez (90 triệu euro), Enzo Fernandez (90 triệu euro), Alexis Mac Allister (80 triệu euro) giờ đã khẳng định được tên tuổi của họ. Dù vậy, Lionel Messi nhiều khả năng vẫn sẽ là trung tâm trong lối chơi của đội bóng xứ Tango.

Châu Á bị định giá thấp nhất

Ở chiều ngược lại, có tới 4 đại diện châu Á gồm Saudi Arabia (27,6 triệu euro), Qatar (20,4 triệu euro), Iraq (19,2 triệu euro) và Jordan (18,2 triệu euro) lần lượt xếp ở các vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng định giá 48 đội tuyển góp mặt tại World Cup 2026.

Dù Saudi Pro League thu hút hàng loạt ngôi sao nhiều năm gần đây, cái tên đắt giá nhất đội hình Saudi Arabia lại là Saud Abdulhamid đang chơi bóng ở Pháp trong màu áo Lens.

Trong khi đó, Qatar và Iraq có lần thứ hai tham dự World Cup. Jordan thậm chí mới lần đầu tiên trong lịch sử được hít thở bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dẫu vậy, giá trị đội hình không đồng nghĩa tuyệt đối với thành công trên sân cỏ. Lịch sử World Cup từng chứng kiến không ít đội tuyển có giá trị đội hình thấp hơn vẫn từng tạo nên những kỳ tích đáng nhớ.