Đua xe F1, thử nghiệm Abu Dhabi GP: Lợi thế lớn cho Norris, cơ hội thu hẹp cho Piastri

FP1: 9 tay đua trẻ thử sức tại Yas Marina

Lando Norris mở màn chặng đua quyết định ngôi vô địch tại Abu Dhabi với thành tích dẫn đầu phiên chạy FP1, tay đua McLaren vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Max Verstappen và Charles Leclerc của Ferrari.

Chặng cuối cùng khởi tranh với nhiều “xáo trộn” đội hình

Chặng đua cuối cùng đón chào nhiều cái tên ‘tân binh’ xuất hiện tại đường đua Yas Marina với tổng cộng 9 tay đua, chỉ có Mercedes và Kick Sauber giữ nguyên đội hình chính. Trong số những người ngồi ngoài FP1 có ứng viên vô địch Oscar Piastri, thay thế bởi tay dự bị McLaren là Pato O’Ward. Tại Red Bull, Yuki Tsunoda nhường xe cho tay đua F2 Arvid Lindblad, người dự kiến sẽ gia nhập Racing Bulls mùa giải 2026.

Isack Hadjar – tay đua mà Lindblad sẽ thay thế khi anh chuyển lên Red Bull năm sau – là người đầu tiên rời pit khi FP1 bắt đầu. Lưu lượng xe lớn khiến Hadjar tỏ ra không hài lòng khi anh bị ảnh hưởng bởi chiếc Williams của Luke Browning phía trước. Browning – trong lượt FP1 thứ tư – báo cáo hệ thống radio gặp vấn đề.

Chiếc FW47 còn lại của Carlos Sainz tạm thời dẫn đầu khi FP1 trôi qua được 1/4 thời lượng, tay đua người Tây Ban Nha lập vòng chạy 1m25.712s. Vị trí P1 của Sainz nhanh chóng thay đổi khi thành tích liên tục được cải thiện.

O’Ward, Lindblad và Aron là 3 trong 9 tay đua tân binh tham dự FP1

Khi FP1 trôi qua 50% thời lượng, Verstappen thiết lập vòng chạy 1 phút 24,493s với bộ lốp Soft. George Russell cũng chuyển sang lốp C5 và lên P2, kém Verstappen 0,240s. Kimi Antonelli sau đó lên P3 trong chặng đua mà Mercedes hướng tới mục tiêu giành vị trí đội đua á quân chung cuộc của mùa giải.

Norris gặp hiện tượng trượt đuôi xe nhẹ ở cua 2 trong vòng chạy nhanh đầu tiên với lốp Soft, nhưng thành tích vẫn đủ để anh vươn lên P2 sau Verstappen. Tại Aston Martin, suýt xảy ra va chạm giữa hai tân binh khi Jak Crawford chạy gần Cian Shields đúng lúc đang vào vòng tính giờ.

Ở Haas, vấn đề kỹ thuật của Bearman tiếp tục trở nặng sau khi anh phát hiện ra lỗi ở đầu phiên. Đội đua quyết định cho xe dừng hoàn toàn, sau đó thông báo đây là lỗi liên quan đến cảm biến.

Chiếc xe Haas của Bearman gặp vấn đề kỹ thuật

Trước 15 phút cuối, Norris dẫn đầu bảng thời gian với 1 phút 24,485s, chỉ nhanh hơn Verstappen 0,008s. Charles Leclerc xếp thứ 3, trong khi em trai anh Arthur Leclerc đứng thứ 18 trên chiếc Ferrari còn lại, thay cho Lewis Hamilton.

Verstappen báo cáo “có vấn đề ở khắp nơi” trên chiếc RB21, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy trên đường. Charles Leclerc bị xoay trượt tại cua 5, em trai Arthur trêu chọc rằng anh trai đang “làm donut” cho khán giả.

Norris giữ vững P1 với vòng chạy trước đó, trong khi Verstappen và Charles Leclerc lần lượt đứng thứ hai và ba. Antonelli và Russell lần lượt nhanh thứ 4 và 6, với Nico Hulkenberg của Sauber xen giữa hai chiếc Mercedes ở vị trí P5.

Đồng đội của Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, đứng P7; theo sau là Bearman, Sainz và Franco Colapinto của Alpine hoàn thành top 10. Ryo Hirakawa (Haas) đứng P11, dẫn trước Hadjar, Paul Aron (Alpine), O’Ward và Lindblad. Các vị trí cuối cùng gồm Arthur Leclerc, Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Browning, Crawford và Shields (Aston Martin).

FP2: Norris và Verstappen nhanh nhất, Piastri “mất hút” trong top 10

Piastri có khởi đầu khó khăn

Norris đạt kết quả 1 phút 23,083 giây với bộ lốp Soft, nhanh hơn 0,363 giây so với nhà vô địch Verstappen, và nhanh hơn Russell 0,016 giây. Các tay đua chính trở lại, bao gồm cả Piastri, người duy nhất trong nhóm tranh chức vô địch không tham dự FP1.

Tình huống đáng chú ý sớm xuất hiện khi Verstappen buộc phải né Norris ở lối thoát cua 1 do hiểu lầm trao đổi radio với kỹ sư Gianpiero Lambiase – khi Verstappen đang hoàn tất vòng chạy còn Norris chuẩn bị bắt đầu một vòng mới.

Khi phiên chạy trôi qua được 1/4 thời gian, tân binh của Racing Bulls – đồng thời là tay đua Red Bull từ năm 2026 – Isack Hadjar bất ngờ dẫn đầu với thời gian 1 phút 24,167 giây trên lốp Soft, nhanh hơn chút so với Ollie Bearman, và các vòng chạy trên lốp Medium của Norris, Verstappen và Piastri.

Tình huống giữa Verstappen và Norris

Không lâu sau đó, Verstappen chuyển sang lốp Soft và lập mốc mới 1 phút 23,446 giây, nhưng Norris nhanh chóng vượt lên với 1 phút 23,083 giây khi chuyển sang bộ lốp mềm. Lúc này, sự chú ý chuyển sang Piastri với vòng mô phỏng phân hạng đầu tiên, nhưng kết quả không ấn tượng khiến anh chỉ đứng thứ 10 – sau cả hai xe Mercedes, hai xe Kick Sauber, Bearman, Hadjar và Leclerc.

Sau khi các vòng mô phỏng phân hạng kết thúc, các tay đua tập trung vào long-run nhằm thu thập dữ liệu cho cuộc đua tối Chủ Nhật, vì vậy thời gian 1 phút 23,083 giây của Norris giúp anh giữ P1 khi kết thúc FP2, xếp trên Verstappen (người than phiền về hiện tượng xe nảy cuối phiên) và Russell.

Bearman có hai lượt chạy trái ngược

Bearman kết thúc ngày với vị trí thứ tư đầy bất ngờ cho Haas, nhỉnh hơn bộ đôi Sauber cũng có kết quả ấn tượng. Hadjar tiếp tục có màn trình diễn tốt với vị trí P7, đứng trên Leclerc, Fernando Alonso của Aston Martin và Kimi Antonelli của Mercedes, đẩy Piastri xuống ngoài top 10.

Lance Stroll xếp thứ 12, tiếp theo là hai chiếc Williams của Sainz và Albon, xen giữa là Leclerc, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda với chặng đua cuối cùng trước khi chia tay Red Bull, Liam Lawson và hai tay đua Alpine.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy FP1 và FP2 chặng Abu Dhabi GP 2025:

FP1

FP2