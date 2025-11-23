Kết quả đua xe F1, Las Vegas GP: Verstappen thắng chặng, Norris tiến sát ngai vàng

Verstappen tận dụng sai lầm của tay đua giành pole Norris ngay khúc cua đầu tiên trên đường phố Sin City để chiếm vị trí dẫn đầu và kiểm soát cuộc đua từ đó, giành chiến thắng chặng thứ 69 trong sự nghiệp, về đích với khoảng cách hơn 20 giây so với người về sau.

Verstappen của Red Bull ăn mừng chiến thắng tại chặng Las Vegas

Norris củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng mùa giải khi về nhì, nâng tổng điểm lên 408 với hai chặng còn lại, nhiều hơn 30 điểm so với đồng đội Oscar Piastri, người về thứ tư. George Russell của Mercedes về thứ ba.

Sau những diễn biến căng thẳng ở vòng phân hạng, khi mưa nặng khiến điều kiện trở nên nguy hiểm và Verstappen ví von như “lái trên băng”, cuộc đua 50 vòng dưới ánh đèn rực rỡ của Las Vegas hôm nay (23/11) diễn ra trong điều kiện thời tiết mát mẻ và khô ráo.

Verstappen, người về lý thuyết vẫn còn cơ hội giành chức vô địch thứ 5 liên tiếp dù hiện kém Norris 42 điểm, nhanh chóng tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi.

Norris, vừa có hai chiến thắng liên tiếp tại Mexico và Sao Paulo (Brazil), cố gắng thực hiện pha phòng ngự quyết liệt để ngăn Verstappen ngay sau khi xuất phát.

Tuy nhiên, pha xử lý này phản tác dụng khi Norris đi chệch đường, tạo cơ hội cho Verstappen chiếm vị trí dẫn đầu. Norris sau đó bị Russell vượt lên và rơi xuống thứ ba.

Kết quả chặng Las Vegas: