Trận đấu nổi bật

Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Trực tiếp chuyển nhượng 28/5: Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ Gordon, MU chốt tân binh cuối tuần này

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Barcelona Manchester United

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Diễn biến
Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Gordon

Theo Sky Sports, Barcelona đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Anthony Gordon từ Newcastle. Dự kiến, Gordon sẽ bay đến Barcelona vào thứ Năm để tiến hành kiểm tra y tế. Được biết, mức phí chuyển nhượng của thương vụ lên tới 69,3 triệu bảng Anh (80 triệu euro), bao gồm cả các khoản phụ phí.

Trước khi Barcelona tiếp cận Gordon, Bayern Munich cũng theo dõi sát sao cầu thủ 25 tuổi nhưng không đưa ra lời đề nghị cụ thể nào cho Newcastle.

MU sắp chốt xong Ederson, hoàn tất cuối tuần này?

Theo Sky Sports, MU sắp đạt thỏa thuận với Atalanta để chiêu mộ tiền vệ Ederson. Được biệt, đôi bên đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về mức phí chuyển nhượng khoảng 38 triệu bảng, bao gồm 35 triệu bảng trả trước và 3 triệu bảng phụ phí.Thậm chí, thỏa thuạn cuối cùng có thể hoàn tất vào cuối tuần này.

Trước đó, "Quỷ đỏ" cũng đạt được thỏa thuận cá nhân với Ederson, thậm chí ngôi sao người Brazil đã dừng liên hệ với mọi đội bóng khác để tập trung cho quá trình gia nhập MU.

Robertson đạt thỏa thuận miệng gia nhập Tottenham

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, hậu vệ trái Andy Robertson đã đạt thỏa thuận miệng gia nhập Tottenham sau khi chia tay Liverpool. Được biết, HLV Roberto De Zerbi cũng "bật đèn xanh" cho thương vụ này thực hiện.

Robertson thực tế từng suýt gia nhập Tottenham hồi tháng Giêng nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót. Để sở hữu chữ kí của tuyển thủ Scotland, "Gà trống" phải cạnh tranh với Juventus.

Real Madrid không "phá két" vì Enzo

Theo BBC Sports, Real Madrid không sẵn sàng chi mức phí 120 triệu bảng mà Chelsea yêu cầu cho Enzo Fernandez. "Đội bóng Hoàng gia" chỉ đổi ý nếu thu về khoản tiền đáng kể từ việc bán cầu thủ, song song quá trình đàm phán chiêu mộ tiền vệ Rodri (Man City).

Atletico bán Alvarez dồn tiền mua 2 sao Ngoại hạng Anh

Theo AS, Atletico Madrid sẵn sàng bán tiền đạo Julian Alvarez nếu nhận được lời đề nghị hơn 100 triệu euro. Nguyên nhân vì đội bóng thành Madrid muốn thực hiện cuộc cải tổ lực lượng vào mùa hè, với những mục tiêu hàng đầu là tiền vệ Bernardo Silva (Man City) và trung vệ Cristian Romero (Tottenham). Hiện tại, Barcelona và Arsenal là những đội dành sự quan tâm nhiều nhất cho Alvarez.

Sao 45 triệu euro đồng ý, MU sắp có tân binh đầu tiên làm quà cho Carrick
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)



