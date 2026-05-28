Trực tiếp chuyển nhượng 28/5: Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ Gordon, MU chốt tân binh cuối tuần này

Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Gordon

Theo Sky Sports, Barcelona đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Anthony Gordon từ Newcastle. Dự kiến, Gordon sẽ bay đến Barcelona vào thứ Năm để tiến hành kiểm tra y tế. Được biết, mức phí chuyển nhượng của thương vụ lên tới 69,3 triệu bảng Anh (80 triệu euro), bao gồm cả các khoản phụ phí.

Trước khi Barcelona tiếp cận Gordon, Bayern Munich cũng theo dõi sát sao cầu thủ 25 tuổi nhưng không đưa ra lời đề nghị cụ thể nào cho Newcastle.