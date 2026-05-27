"Họa mi" tennis Raducanu kiếm 500 tỷ đồng: Nghịch lý càng chơi tệ, càng nhiều tiền

Trong khi phong độ trên sân quần vợt ngày càng tụt lùi với trận thua ê chề ngay tại vòng 1 Roland Garros 2026, mỹ nhân 23 tuổi Emma Raducanu vẫn khiến tất cả phải ngả mũ khi "bỏ túi" hơn 14 triệu bảng Anh (khoảng hơn 500 tỷ đồng) nhờ những bản hợp đồng thương mại béo bở.

Người ta thường nói trong thể thao chuyên nghiệp: "Không có thành tích thì không có tiền". Thế nhưng, quy luật đó hoàn toàn vô giá trị đối với Emma Raducanu. Bất chấp chuỗi phong độ bết bạt kể từ sau câu chuyện cổ tích tại US Open 2021, tay vợt xinh đẹp người Anh vẫn đang chứng minh một nghịch lý điên rồ: Thi đấu tệ, nhưng kiếm tiền càng nhiều.

Sân đấu là "địa ngục", kiếm tiền là "thiên đường"

Cuối tuần qua, Raducanu đã có màn ra mắt thảm họa tại giải Roland Garros 2026 khi để thua trắng 0-6 ở set đầu tiên và chính thức bị loại ngay từ vòng một trước đối thủ tương đối kém tiếng Solana Sierra. Thất bại 0-6, 6-7 này đẩy cô xuống vị trí thứ 39 thế giới và đối mặt với nguy cơ mất suất hạt giống ngay trên quê nhà Wimbledon vào tháng tới.

Thế nhưng, ngay khi cô bước rời sân đấu với cái đầu cúi thấp, tài khoản ngân hàng của cô lại tiếp tục... "nổ số".

Theo báo cáo tài chính mới nhất từ công ty quản lý Harbour 6 của Raducanu, tổng tài sản của cô đã chạm mốc 14,2 triệu bảng Anh (khoảng hơn 500 tỷ VNĐ). Đáng chú ý, phần lớn số tiền này không đến từ những giọt mồ hôi trên sân banh, mà đến từ nụ cười tỏa nắng của cô trong các chiến dịch quảng cáo.

"Ngồi mát ăn bát vàng" nhờ đế chế tài trợ khủng

Giới chuyên môn ví von Raducanu hiện tại giống như một siêu sao giải trí hơn là một vận động viên quần vợt. Cô sở hữu một đặc quyền mà ngay cả những tay vợt số một thế giới hiện tại như Iga Swiatek hay Aryna Sabalenka cũng phải thèm khát: Không cần ra sân, không cần thắng trận vẫn có tiền tỷ chảy vào túi.

Chỉ riêng trong tháng 2 vừa qua, Raducanu đã kích nổ bản hợp đồng bom tấn kéo dài 8 năm với thương hiệu thời trang Nhật Bản, mang về đều đặn 2,6 triệu bảng mỗi năm. Giải Roland Garros vừa qua dù thua tan nát, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là mặc bộ đồ có logo của hãng này lên sóng truyền hình toàn cầu đã hoàn thành xuất sắc.

Bên cạnh đó, danh sách những "gã khổng lồ" sẵn sàng xếp hàng dâng tiền cho mỹ nhân 23 tuổi này vẫn kéo dài dằng dặc, từ hãng xe sang xêm sao, thương hiệu thời trang xa xỉ, trang sức cao cấp...

Khi nhan sắc và giá trị hình ảnh đánh bại danh hiệu

Một chuyên gia trong ngành công nghiệp thể thao Anh nhận định: "Sự nghiệp trên sân đấu của Emma có thể không đi theo hướng cô ấy kỳ vọng, nhưng ở mặt thương mại, cô ấy đang đè bẹp tất cả".

Mang trong mình dòng máu lai giữa Romania và Trung Quốc, sở hữu gương mặt khả ái như hoa hậu cùng khả năng giao tiếp thông minh, Raducanu là "thỏi nam châm" hoàn hảo cho các nhãn hàng toàn cầu muốn đánh vào cả thị trường phương Tây lẫn châu Á. Trận thắng lịch sử năm 18 tuổi tại New York đã biến cô thành một biểu tượng văn hóa đại chúng bền vững, thứ mà những chiếc cúp vô địch thuần túy đôi khi không thể mua được.

Raducanu có thể thua Solana Sierra trên mặt sân đất nện, nhưng trên mặt trận kinh tế, cô vẫn là nhà vô địch.