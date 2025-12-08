Đua xe F1, Abu Dhabi GP: Norris ghi danh nhà vô địch thứ 35 trong lịch sử F1

Norris nắm lợi thế dẫn trước 12 điểm khi bước vào cuộc đua chính. Tuy nhiên, Verstappen đã đánh bại hai tay đua McLaren để có thể giành lấy vị trí pole tại cuộc đua cuối cùng này.

Với dự báo chiến thuật 1 dừng từ Pirelli, phần lớn các tay đua đều lựa chọn lốp C4. Trong khi đó, Piastri, Tsunoda, Antonelli, Stroll xuất phát với lốp Hard, và Hamilton, Albon, Hülkenberg tìm kiếm cơ hội bứt phá với lốp Soft.

Piastri dốc toàn lực trong chặng đua cuối cùng

Ngay khi có tín hiệu, Verstappen chặn đứng mọi đường tấn công từ Norris, và bảo toàn lợi thế sau những góc cua đầu tiên. Russell mắc lối và sớm rơi xuống vị trí thứ 6. Tiến tới góc cua thứ 9, Piastri bất ngờ vượt qua Norris cho vị trí thứ 2.

Thứ hạng đảm bảo danh hiệu vẫn thuộc về tay đua McLaren. Tuy nhiên, Leclerc ở phía sau liên tục gây áp lực với DRS. Vòng 4, Russell trở lại, vượt qua Alonso cho vị trí thứ 5. Hamilton có khởi đầu tốt sau khi vươn lên tới vị trí thứ 13. Tới vòng 9, các tay đua với lốp Soft đã sớm hoàn thành lượt thay lốp đầu tiên.

Lawson nhận án phạt sau tình huống nguy hiểm với Bearman. Vòng 15, Russell, Hadjar, Bearman vào pit. Tới vòng 17, Norris và Leclerc vào pit. Cả hai đều kịp thời trở lại đường đua trước Russell. Trong khi đó, Verstappen và Piastri tiếp tục kéo dài lượt chạy đầu tiên.

Mercedes nhận vị trí thứ 2 chung cuộc, dẫn trước Red Bull 18 điểm

Norris đối mặt với đoàn xe từ ‘nhóm giữa’. Tuy nhiên, với bộ lốp mới, tay đua McLaren nhanh chóng leo bảng xếp hạng. Vòng 19, Norris vượt qua Lawson, với đối thủ tiếp theo trước mắt là Tsunoda.

Tới vòng 23, Norris có lợi thế DRS, và bình tĩnh vươn lên trước khi hai chiếc xe tiến tới góc cua thứ 6. Tsunoda phải nhận án phạt sau tình huống phòng thủ đầy nguy hiểm. Ngay sau đó, Verstappen chuyển sang bộ lốp Hard, và trở lại trước Norris tại vị trí thứ 2.

Người hâm mộ nín thở dõi theo ba tay dua dẫn đầu, với khoảng cách giữa Piastri và Verstappen liên tục được rút ngắn. Tới vòng 40, Leclerc từ vị trí thứ 4 chuyển hướng vào pit. Trong khi McLaren phòng thủ tình huống undercut từ Ferrari, Verstappen giành lại vị trí dẫn đầu từ Piastri.

Verstappen giành chiến thắng cuối cùng của mùa giải

Sau khi thay lốp, lần này, hai tay đua McLaren trở thành kẻ truy đuổi khi Verstappen không có ý định thực hiện lượt pit thứ 2. Khoảng cách 24 giây được Piastri rút ngắn đi một nửa khi Verstappen băng qua vạch đích cuối cùng, giành chiến thắng cuối cùng của năm 2025, với Piastri cán đích thứ 2 chung cuộc.

Phía sau đồng đội của mình, Norris cán đích tại vị trí thứ 3, và chính thức trở thành nhà vô địch của mùa giải 2025 với 423 điểm sau 24 chặng đua. Tay đua số 4 ghi danh vào lịch sử F1, trở thành tay đua thứ 35 nhận danh hiệu cao quý.

Leclerc cán đích thứ 4 chunng cuộc, dẫn trước Russell và Alonso. Ocon phòng thủ tới cùng, và nhận vị trí thứ 7 với Hamilton tại vị trí thứ 8. Tay đua số 44 kết thúc mùa giải đầu tiên đầy khó khăn cùng với Ferrari. Cuối cùng là Hülkenberg và Stroll ghi điểm tại vị trí thứ 9 và thứ 10.

Top 10 tại Abu Dhabi GP 2025

Một kỉ nguyên nữa của F1 được khép lại sau một mùa giải khó quên. Khởi đầu với ác mộng của Piastri trên sân nhà. Hamilton có được chiến thắng Sprint tại Trung Quốc. Hülkenberg lần đầu tiên lọt vào top 3 trong mùa giải thi đấu thứ 13 của sự nghiệp. Sainz trở lại podium dưới màu áo Williams. Màn trở lại ngoạn mục của Verstappen. Cuối cùng là Norris trở thành nhà vô địch thế giới.

F1 sẽ bước sang một trang mới, và sẽ trở lại sau 91 ngày. Đón xem kỉ nguyên mới của F1 khởi động tại Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 diễn ra vào ngày 6 tới ngày 8 tháng 3 năm 2026.