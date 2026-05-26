Quyết Chiến so tài bi-a chạm 100 điểm với siêu sao Dick Jaspers, cân não từng đường cơ

🔥 Màn so tài 100 điểm độc đáo

Ngay sau khi TP.HCM World Cup 2026 kết thúc, người hâm mộ được chứng kiến một màn so tài rất thú vị giữa hai ngôi sao hàng đầu của carom 3 băng thế giới là Trần Quyết Chiến và Dick Jaspers (Hà Lan).

Dick Jaspers tạo bước ngoặt với series 16 điểm

Cụ thể, trận đấu này diễn ra vào chiều tối ngày 25/5 tại Cần Thơ. Hai cơ thủ sẽ thi đấu chạm 100 điểm thắng. Nghỉ giải lao ở các mốc 30 điểm và 70 điểm. Người chiến thắng sẽ nhận được 40 triệu đồng. Người có series cao nhất sẽ nhận được 10 triệu đồng. Trận đấu này thu hút sự quan tâm lớn cũng như đông đảo người hâm mộ đến trực tiếp CLB bi-a, nơi tranh tài của hai cơ thủ để xem trực tiếp.

💥 Diễn biến hấp dẫn, bước ngoặt series 16 điểm

Sau những phút đầu nhập cuộc chậm, Dick Jaspers tung một đường cơ 7 điểm để dẫn trước 12-6 trước khi nâng cách biệt lên thành 17-7. Khi đang bị dẫn 18-21, Quyết Chiến tung series 7 điểm, dẫn ngược lại 25-21. Với những đường cơ chính xác liên tiếp, Quyết Chiến tạo cách biệt 45-31.

Quyết Chiến đã rất nỗ lực và nhiều lần dẫn trước

Dù ở độ tuổi 60, Dick Jaspers cho thấy nguồn thể lực dồi dào trong một màn so tài kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Siêu sao người Hà Lan dần rút ngắn khoảng cách trước khi cân bằng tỉ số 58-58.

Khi Quyết Chiến một lần nữa vượt lên dẫn 82-73, Dick Jaspers tung một series 16 điểm để dẫn ngược lại 89-82. Mặc dù Quyết Chiến đã rút ngắn tỉ số còn 91-93, Dick Jaspers vẫn bản lĩnh hơn để thắng chung cuộc 100-92 sau 75 lượt cơ. Trận đấu kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ.