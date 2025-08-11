Châu Á ngợi khen Việt Nam, Bích Tuyền cùng đồng đội nhận thưởng lớn

Tối 10-8, trước sự chứng kiến và cổ vũ của 3.000 cổ động viên tại nhà thi đấu Ninh Bình, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam xuất sắc ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2, qua đó lần đầu vô địch giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League).

Đây cũng là trận thắng đầu tiên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan, sau hơn 40 trận thua xuyên suốt ba thập kỷ đối đầu.

Bích Tuyền chói sáng giúp Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Nguyễn Thị Bích Tuyền là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu. Tay đập 25 tuổi quê Vĩnh Long là vận động viên hiếm hoi thi đấu cả 5 ván, ghi tới 45 điểm - một kỷ lục của giải đấu - trong tổng số 87 điểm của tuyển Việt Nam, chiếm 51,7%.

Số điểm Bích Tuyền ghi được vượt trội hơn các đồng đội Như Quỳnh, Bích Thủy (11 điểm), Thanh Thúy (9 điểm)..., cũng như các ngôi sao bên phía Thái Lan như Pimpichaya (25 điểm), Chatchu-on (19 điểm), Ajcharaporn (17 điểm)...

Ngoài chức vô địch tập thể, cô vinh dự nhận cú đúp danh hiệu cá nhân: "Vận động viên xuất sắc nhất và Đối chuyền xuất sắc nhất.

"Bích Tuyền đã chơi tấn công rất hiệu quả, nhờ đó vực dậy tinh thần của các đồng đội, giúp các em thêm tự tin và có được chiến thắng trước đối thủ", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ngợi khen học trò.

Sau trận, Bích Tuyền nhận thưởng nóng 50 triệu đồng, trong khi đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhận 1,2 tỉ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) dành những lời có cánh ngợi khen đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, sau màn ngược dòng ngoạn mục thắng 3-2 trước Thái Lan sử dụng đội hình mạnh nhất.

"Việt Nam đã tạo ra một màn ngược dòng vang dội để khiến nhà đương kim vô địch Thái Lan choáng váng. Chiến thắng của Việt Nam mang tới sự phấn khích cho người hâm mộ, bởi chưa bao giờ họ thắng được Thái Lan tại SEA Games hay SEA V.League", AVC viết.

Trang chủ AVC dẫn lại phát biểu của thủ quân Ajcharaporn (Thái Lan) thừa nhận: "Việt Nam đã chơi rất tốt. Họ có một cầu thủ dứt điểm thực sự, người có thể tỏa sáng đúng lúc cần thiết (Nguyễn Thị Bích Tuyền-pv)".

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận về nhiều lời ngợi khen

Truyền thông Thái Lan "sốc" trước thất bại của đội nhà, song cũng thừa nhận Việt Nam vô địch xứng đáng.

"Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan để thua Việt Nam 2-3, qua đó vuột mất chức vô địch và đứt chuỗi 8 chặng vô địch liên tiếp. Trong khi Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vô địch giải đấu này, sau 6 lần về nhì", tờ Matichon viết.

Tờ Siamsport đánh giá: "Trận chung kết diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Thái Lan để thua ở những điểm số quyết định, dẫn tới thua chung cuộc 2-3".

Thairath cho biết: "Đây là lần đầu tiên Thái Lan thua Việt Nam, cũng là lần đầu tiên vuột chức vô địch kể từ khi giải ra đời năm 2019. Ở trận chung kết, ngôi sao Bích Tuyền thật sự xuất sắc ở cả tấn công lẫn phòng ngự, giúp Việt Nam đoạt chức vô địch lịch sử".