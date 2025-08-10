Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Cơ hội "đòi nợ" (SEA V-League)

🔥Cơ hội “đòi nợ”

Giống như chặng 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội trước Indonesia và Philippines. Do đó, cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ quyết định ngôi vô địch chặng 2 SEA V-League.

Tại chặng 1, Thanh Thúy và đồng đội để thua ngược đáng tiếc sau 5 set. Do đó, lần tái ngộ này, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết tâm đánh bại đối thủ để đòi lại “món nợ”, đồng thời hướng đến chức vô địch SEA V-League. Đây là điều mà bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thực hiện được trong nhiều mùa giải qua.