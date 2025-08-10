Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Cơ hội "đòi nợ" (SEA V-League)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(19h, 10/8, lượt cuối chặng 2 SEA V-League 2025) Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng gặp đối thủ quen thuộc Thái Lan.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Cơ hội "đòi nợ" (SEA V-League) - 1
Việt Nam
Thái Lan
Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Cơ hội "đòi nợ" (SEA V-League) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả

🔥Cơ hội “đòi nợ”

Giống như chặng 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội trước Indonesia và Philippines. Do đó, cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ quyết định ngôi vô địch chặng 2 SEA V-League.

Tại chặng 1, Thanh Thúy và đồng đội để thua ngược đáng tiếc sau 5 set. Do đó, lần tái ngộ này, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết tâm đánh bại đối thủ để đòi lại “món nợ”, đồng thời hướng đến chức vô địch SEA V-League. Đây là điều mà bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thực hiện được trong nhiều mùa giải qua.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 lịch sử, hạ Thái Lan có lên số 1 khu vực?
Bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 lịch sử, hạ Thái Lan có lên số 1 khu vực?

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Bóng chuyền nữ Việt Nam thăng tiến lịch sử, giữ hạng 22 thế giới sau khi đánh bại Indonesia 3-0 ở chặng 2 SEA...

Theo Sỹ Ánh

