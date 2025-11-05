Mỹ nhân bóng chuyền 1m90 Quỳnh Hương sáng cửa tranh giải "Oscar thể thao"

Sáng 5/11 tại Hà Nội, buổi công bố Cúp Chiến Thắng 2025, giải thưởng danh giá được ví như “Oscar của thể thao Việt Nam” diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ nhiều gương mặt thể thao nổi bật. Sự kiện này đánh dấu hành trình hơn một thập kỷ tôn vinh những chiến binh thể thao Việt, và mở ra cuộc đua hấp dẫn giữa các ngôi sao sáng nhất năm 2025.

Quỳnh Hương (ảnh giữa) là ứng viên cho giải Nữ VĐV của năm

🌟 Sân khấu của những ngôi sao thể thao Việt

Kể từ mùa đầu tiên năm 2015, Cúp Chiến Thắng đã trở thành giải thưởng uy tín bậc nhất, nơi ghi nhận hơn 100 gương mặt tiêu biểu, từ huyền thoại Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh đến những biểu tượng mới như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Thanh Thúy.

Giải thưởng năm nay tiếp tục duy trì 11 hạng mục với tổng giá trị 750 triệu đồng, trong đó riêng ba danh hiệu cao quý nhất gồm Nam VĐV của năm, Nữ VĐV của năm và Đội tuyển của năm, có mức thưởng 100 triệu đồng mỗi giải.

Theo Ban Tổ chức, danh sách đề cử chính thức sẽ được chốt sau SEA Games 33 (9 – 20/12/2025) nhằm bảo đảm tính toàn diện và công bằng. Hai vòng bầu chọn, gồm bình chọn của khán giả và hội đồng chuyên môn sẽ diễn ra từ 25/12/2025 đến 25/01/2026, trước khi Gala trao giải chính thức tổ chức vào đầu tháng 2/2026, được truyền hình trực tiếp trên hệ thống VTVcab và nền tảng số Vietcontent.

Thu Vinh (bên trái) cũng là ứng viên nặng kí

👑 Những ngôi sao nữ đua tài

Trong buổi lễ, tâm điểm chú ý thuộc về Phạm Quỳnh Hương, cô gái cao gần 1m90, gương mặt mới đầy triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Sinh năm 2008 tại Quảng Ninh, Quỳnh Hương đã vươn lên mạnh mẽ trong năm 2025, liên tục giành danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc ở các giải đấu trong nước và tạo ấn tượng tốt ở giải vô địch bóng chuyền U21 thế giới. Với sức bật 3m và tầm chắn gần 2m9, cô được giới chuyên môn nhận định là “viên ngọc thô sáng giá”, niềm hy vọng mới cho tương lai bóng chuyền Việt Nam.

Cạnh tranh với Quỳnh Hương trong hạng mục VĐV nữ xuất sắc nhất năm là Nguyễn Thị Oanh, “nữ hoàng điền kinh” từng nhiều lần mang vinh quang về cho tổ quốc. Dù đã chinh chiến hơn một thập kỷ, Oanh vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở các nội dung trung bình và dài, được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng tại SEA Games 33 và đấu trường châu lục.

Một cái tên đáng chú ý khác là xạ thủ Thu Vinh, gương mặt tiêu biểu của làng bắn súng Việt Nam. Cô đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật trong năm qua, góp phần giúp thể thao Việt khẳng định vị thế ở đấu trường quốc tế. Với sự điềm tĩnh, chính xác và bản lĩnh, Thu Vinh hứa hẹn là ứng viên đáng gờm trong cuộc đua năm nay.

BTC trao giải “VĐV vượt khó xuất sắc” cho kình ngư khuyết tật Phạm Tuấn Hưng

Tại buổi lễ, BTC cũng trao giải “VĐV vượt khó xuất sắc” cho kình ngư khuyết tật Phạm Tuấn Hưng, tấm gương nghị lực vươn lên mạnh mẽ. Mất đôi chân từ năm 2 tuổi, Hưng vẫn vượt qua nghịch cảnh, giành HCB quốc gia năm 2022, HCV năm 2023 và vươn tới top 4 ASEAN Para Games. Anh vừa được chọn vào nhóm VĐV Việt Nam dự giải vô địch bơi người khuyết tật thế giới, trở thành biểu tượng của ý chí và khát vọng sống.

Cúp Chiến Thắng 2025 không chỉ là cuộc đua danh hiệu mà còn là dịp tôn vinh tinh thần thể thao, ý chí và khát vọng Việt Nam. Đầu năm 2026, khi Gala Cúp Chiến Thắng chính thức diễn ra, khán giả sẽ không chỉ chứng kiến ai được vinh danh, mà còn được cảm nhận câu chuyện phía sau những giọt mồ hôi, nước mắt và vinh quang của các VĐV Việt Nam.