Yamal lại tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, bao khu VIP cho dàn mỹ nhân gây tranh cãi

Một nhóm thanh thiếu niên gồm 7 người, có cả nam và nữ gần đây tiết lộ với tờ El Periodico (Tây Ban Nha) rằng họ đã bắt gặp Yamal ở hộp đêm Luz de Gas.

Nhóm bạn này muốn một đêm vui vẻ tại địa điểm yêu thích, kéo dài từ tối muộn ngày 13/11 đến rạng sáng ngày 14/11. Nhân viên bảo vệ đón họ ở cửa và đưa ra yêu cầu: “Xin lỗi các cậu, lần này phải gửi điện thoại ở cửa, các cậu biết rồi đấy, sẽ được phát phiếu và lấy lại dễ dàng khi ra về”. Nhân viên bảo vệ giải thích thêm: “Tại có một người trong khu VIP yêu cầu sự riêng tư tuyệt đối, đặc biệt không muốn bị chụp ảnh”.

Yamal ưu tiên "ăn chơi nhảy múa" khi không phải thi đấu

Không ai phàn nàn với yêu cầu của bảo vệ. Nhóm bạn này nhanh chóng vào bên trong Luz de Gas, gửi điện thoại vào tủ đồ giống như gửi áo khoác, nhận phiếu và tiến vào trung tâm hộp đêm. Tất cả đều tò mò muốn biết nhân vật bí ẩn đang ngồi khu VIP và không muốn bị chụp hình là ai.

Hỏi han một lúc, cuối cùng một nhân viên của hộp đêm tiết lộ rằng người ở khu vực riêng đó chính là ngôi sao Lamine Yamal. Cầu thủ của Barcelona đi cùng 4-5 người bạn, trong đó có người anh họ Mohamed Abde.

Những chàng trai tò mò về Yamal, nhưng họ không được tự ý vào khu VIP. Nhân viên hộp đêm cho biết: "Chỉ các cô gái được lên thôi, nếu muốn thì cứ tự nhiên. Nếu lên và muốn uống gì cứ gọi, mọi thứ đã được thanh toán hết".

Cuối cùng các cô gái lên khu VIP thật. Yamal được các cô gái miêu tả thư giãn, trò chuyện, cười đùa, tận hưởng “không khí lành mạnh và vui vẻ”.

Nhóm bạn này rời hộp đêm Luz de Gas vào 3h30 sáng. Trong khi đó, Yamal và những người bạn của anh tiếp tục ở lại.

Yamal đang trong quá trình hồi phục chấn thương háng. Anh từng được triệu tập lên ĐT Tây Ban Nha để thi đấu các trận ở vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11, nhưng anh bị trả lại CLB khi các bác sĩ đánh giá ngôi sao sinh năm 2007 cần thêm 7-10 ngày để hồi phục chấn thương háng.

Việc Yamal tiệc tùng trong lúc hồi phục chấn thương gây ra luồng tranh cãi lớn. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ngôi sao người Tây Ban Nha tham gia vào những cuộc vui vào đêm muộn trong lúc hồi phục chấn thương.